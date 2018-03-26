共諜案疑空中串證 被收押的周泓旭改為「收押禁見」

疑空中串證，高院今將涉共諜案遭收押的周泓旭改為「收押禁見」；周還押時為此高聲抗議。（記者方賓照攝）

2018-03-26 15:07

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍男子周泓旭涉在台發展組織案，日前在看守所接受週刊專訪，喊冤指控被搜索查扣的證物「遭污染」、自己「被共諜」，由於此案擬傳訊多位證人，又有多家媒體申請欲採訪周，檢方懷疑周疑進行「空中串證」，有串證之虞，緊急聲請將周聲請應予禁見，高等法院認定有理由，今裁定周應收押並禁見。

對此，在押的周泓旭在今高院審理庭中當庭提出抗議，並在中午1時30分開完庭、被還押看守所步上囚車前，高聲抗議，不應在他收押如此久的時間之後，竟突然將他禁見，認為剝奪他的權利。

曾來台取得政大碩士位的周泓旭，被控接受中國黨務機構委託，來台利誘有機會接觸外交部機密的「A男」替中方工作，「A男」機警舉報，周被依國安法起，一審判他1年2月，已上訴高院。周還被北檢指控利用新黨發言人王炳忠等人策劃「星火T計劃」、「燎原新聞網」，在台替中方發展組織，被檢方移請高院併案審理。

高院審理周泓旭涉共諜案時，周一再喊冤指檢調查扣他硬碟、「入黨申請書」等25項物證和他無關，聲請相關證物被「被污染了」，他被栽贓了，不能將此物證做為不利於他的證物。日前，因周未被禁見，某週刊三度前往看守所訪問他，周聲稱從來沒聽過「星火T計畫」等事，並喊冤稱他「被共諜了」，有意撇清。

高檢署認為，此共諜案仍在秘密審理中，周接受媒體不斷放話，懷疑企圖「空中串證」，可能會影響審理，聲請將周禁見。高院認為有理由，今裁定改為將周禁見。