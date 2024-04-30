最壞示範！台中醉媽載17歲兒吃宵夜 闖紅燈警攔查：很扯耶

林女酒測值超標被帶回偵辦。（警方提供）

2024/04/30 21:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中林姓女子日前凌晨騎機車載17歲兒子出門吃宵，途中闖紅燈被警方攔下，員警發現她散發酒味酒測，酒測值超標被依公共危險罪移送法辦，不僅吃宵夜計畫泡湯，也在孩子面前做了最壞的示範。

台中市第六分局何安派出所員警，上週六凌晨2時50分許巡經長安路與中清西二街時，見一輛機車闖紅燈左轉立即趨前在華美西街攔停，經查，女騎士是44歲林女，後座則是其未成年的17歲兒子，此時員警聞到林女身上散發酒味，隨即使用酒精檢知器請她吐氣做簡易測試，發現亮燈感應到酒精。

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員警當下驚訝說「很扯耶，妳有喝酒耶，小姐！」林女說沒有喝很多，是稍早在南屯區飲酒，返家後騎機車載兒子出門吃宵夜，警員不以為然說：「妳酒駕載1個未成年的！」經對林婦酒測，結果酒測值達0.54毫克，已明顯超過法定標準值，當場將這對母子帶回派出所。

林女訊後依公共危險罪嫌移送法辦，另林婦兒子因未滿18歲，不適用酒駕乘客連坐處分；警方藉此呼籲民眾，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，切勿以身試法，既傷身又傷財。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方先使用酒精感知器初步檢測，結果立刻亮起閃燈。（警方提供）

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