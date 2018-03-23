「白腳蹄」帶衰？花壇流浪狗遭爆打 旅加鄉親不捨聲援

花壇鄉流浪犬小黑遭遭毆打，有鄉親懷疑是因為牠「白腳蹄」，被認為會帶衰而遭殃。（記者湯世名翻攝）

2018-03-23 19:25

〔記者湯世名／彰化報導〕「白腳蹄」帶衰？民間迷信，腳掌白色的犬、貓會招來不幸，彰化縣花壇鄉有隻腳掌都是白色的流浪狗「小黑」，疑因向路人乞食被視為不吉利，慘遭爆打成傷，看不過去的民眾將小黑的照片PO上網，呼籲破除迷信，引起鄉民熱烈迴響，一名長住加拿大的花壇鄉親也跨海聲援說：「四隻腳是白的又如何」，希望大家打破禁忌，讓這些被邊緣化的毛小孩也能有走入家庭的機會，享受被疼愛的感覺。

對於民間傳說「白腳蹄」的動物不吉利，彰化縣員林市流浪狗中途之家指出，目前他們收容有兩隻「白腳蹄」的米克斯犬，半年來，常有民眾來認養時，發現四隻腳掌都是白色，認為不吉利，因而打消認養念頭，儘管他們解釋這是迷信也沒用，成為中途之家最不易送養的毛小孩。

民俗專家蒲慶豐峰則表示，「白腳蹄」犬貓的外觀只是生物基因結合下的產物，但以風水來說，老一輩的人對於「白腳蹄」的禁忌深信不疑，避之唯恐不及，普遍認為這種動物命中帶煞，有如「剪刀柄、鐵掃帚」，亦即把壞的帶進屋內，把好的掃出去，民間甚至傳說，白腳蹄的黑貓如果跳過棺木，會讓屍體瞬間復活變成殭屍，這種以訛傳訛的迷信，讓流浪貓犬成為不受青睞的犧牲品。

花壇鄉馬姓民眾說，鄉內之前出現一隻米克斯犬「小黑」，以民宅騎樓、路邊或菜市場為家，許多居民都很疼愛這隻母犬，經常給食物餵食，但日前他卻發現，「小黑」全身多處受傷，疑似被打，前天受傷情形更為嚴重，令他懷疑是否是因牠4隻腳掌都是白色的，被視為不吉利，而遭爆打受傷？

他把「小黑」照片PO上臉書，引起網友熱烈迴響，有網友回應說，他們家的貓4腳也是白色的，就像穿白襪子，在日本被視為「踏雪」，很受歡迎，呼籲不要太迷信；一名長住加拿大的鄭姓花壇鄉親也PO出她養的貓，4隻腳掌也都是白色，呼籲民眾不要被迷思與傳說給綑綁，希望大家能破除迷信！