醉婦持刀架頸鬧自裁 梧棲警長擒拿奪刀阻悲劇

2018-03-23 14:26

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲區陳姓婦人酒後持刀鬧自殺，還硬要開車上路，女兒嚇得趕緊跑到梧棲分駐所求援，梧棲分駐所所長江明儒獲報，立即帶領巡邏警員林健楷、黃信學、實務訓練生黃勗哲等趕到現場，見機奪下陳婦手中尖刀，由消防隊派救護車將陳婦送往童綜合醫院就醫。

本月18日傍晚5點多，陳婦的女兒跑進梧棲分駐所求救，說媽媽在家鬧自殺，警方獲報立即趕到現場，發現陳婦混身酒味坐在自小客駕駛座上準備開車離去，陳婦的丈夫則站在轎車左前門旁規勸，陳婦執意關車門駕車離去，並情緒高亢，右手持刀抵住自己右頸部大叫「酒駕9萬塊我自己付，我可以付現金，我女兒不肯叫我一聲媽」等，胡言亂語。

梧棲分駐所所長江明儒及員警林健楷兩人見狀，展現默契慢慢靠近陳婦，林員好言相勸陳婦，企圖引開其注意，江所長則從右側靠近，不料，陳婦講到傷心處突然情緒失控，持刀往自己左前手臂揮劃，所長江明儒見陳婦泥醉失控、恐有自傷行為，立刻上前以擒拿術奪下陳婦手上尖刀，林員見機不可失立即將陳婦拉下車壓制管束，避免陳婦再有自殘行為。

警方安撫陳婦情緒，待陳婦情緒較為緩和，即由梧棲消防分隊救護車協助送往童綜合醫院就醫，阻止一場家庭悲劇。清水分局分局長高誌良表示，自殺無法解決問題，呼籲民眾遇到問題應勇敢求助，才能找到出路。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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