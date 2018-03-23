「真的是詐騙啦！」員警苦勸30分鐘阻婦匯200萬

2018-03-23 12:34

〔記者湯世名／彰化報導〕「真的是詐騙啦！」余姓婦人接獲詐騙集團誆稱其帳戶涉及洗錢案，須監管帳戶，余婦不疑有詐，正準備到銀行匯出200萬元鉅款，被據報循線找上門的溪湖警分局警員王耀緯及李蕙君攔個正著，2員花了30分鐘苦勸，終於軟化余婦心防，成功攔阻其匯出畢生積蓄，警察局長林順家今天頒獎表揚，對於2員表現高度肯定。

今天接受表揚攔阻詐騙有功的單位，包括員林警分局員林派出所警員李佳發、溪湖警分局偵查隊偵查佐王耀緯及警員李蕙君、溪湖警分局埔心分駐所警員陳祥慶、賴昕妤、黃宇鴻及莊珉柔等7人，上述7人於執勤時接獲通報，發現民眾於提款時神色異常，立即到場了解，並成功攔阻民眾險遭詐騙的款項共252萬4000元；另落實執行「結合超商、金融機構強化反詐騙」的則有員林分局員林派出所員警鄭翔駿、溪湖分局埔心分駐所員警陳亘琳等2人。

今天受表揚人員中，攔阻金額最高的是單筆200萬元，該案是今年2月間溪湖分局偵查隊偵查佐王耀緯及警員李蕙君接獲便利商店通報，余姓婦人疑正遭詐騙集團歹徒詐騙，且於便利超商收取詐騙集團所傳送的假監管文書，2員前往便利商店尋找卻無所獲，循線找到余婦住處，正巧碰見余婦攜帶銀行存簿及印章欲前往銀行提領現金，王耀緯及李蕙君表明來意，余婦卻因深信詐騙集團歹徒所說，始終不願意說出實情。

所幸經兩名員警苦勸30分鐘，余婦始卸下心防，說出接獲自稱檢警電話告知涉及刑案，要求交付帳戶內200萬元監管才能脫身，由於余婦太過單純，兩員唯恐歹徒再度來電行騙，便留下聯絡方式，告知若再接到可疑電話應立即撥打求證，果然隔日余婦又接獲歹徒來電，並以同樣手法欲施以詐騙，余婦立即連繫警方，偵查佐王耀瑋也立即趕往余婦家中，再度成功攔阻詐騙。