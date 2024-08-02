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北市消為退役搜救犬Uny尋找寄養家庭 申請至8/31止

退役搜救犬Uny。（記者邱俊福翻攝）

退役搜救犬Uny。（記者邱俊福翻攝）

2024/08/02 17:22

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局為了鼓勵民眾參與搜救犬馴養工作，2015年8月28日率先開放退役搜救犬予熱心的愛犬家庭寄養，迄今已有13隻搜救犬在熱心愛犬人士的悉心照顧下，接受了良好的生活照顧，本年度開放退役搜救犬Uny寄養，寄養申請期限為即日起至本月31日，北市消防局今呼籲愛犬家庭能踴躍參與。

北市消防局表示，北市搜救犬小組成立於2000年9月21日，曾多次派遣搜救犬代表國家參與伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災及土耳其震災等國際人道救援任務，並參與近年國內應對風災、震災、山難、高雄氣爆等等搜救工作，為了不斷提升搜救犬的技能以因應前述救援工作，亦積極邀請國際搜救犬專家來台交流搜救犬馴養技術，且北市搜救犬小組去年共計通過瓦礫搜索認證高級4隻、中級2隻，獲得極高評價。

而除定期辦理搜救犬訓練及評量檢測，提升搜救犬搜救戰力外，也於搜救犬退役時辦理退役寄養活動，以善用民間資源，並提供搜救犬退役後良好的生活品質。

北市消防表示，這次開放寄養的搜救犬Uny（雌性、8歲、拉布拉多）現正接受愛犬民眾的寄養申請，申請者須具備愛心、愛護動物的理念，並願意配合北市搜救犬小組的定期訪視，有意願者可填妥申請書向消防局申請，搜救犬小組將根據申請者的意願、飼養知識與經驗、犬隻飼養環境以及其他相關因素進行綜合評估，排定優先順序。

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