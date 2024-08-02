檢引聖嚴法師名言 建請高院再審諸慶恩案

高檢署再度為諸慶恩案聲請再審，高等法院今開庭調查是否准予再審。（記者楊國文攝）

2024/08/02 17:27

〔記者楊國文／台北報導〕前百利達銀行已故經理諸慶恩，代表銀行向富商翁茂鍾旗下的怡華公司追債，卻被反控偽造定存單判決有罪，還來不及平反就離世，檢方曾聲請再審被駁回，經最高檢察署去年提起非常上訴成功，此案回復到二審定讞狀態，高檢署為諸聲請再審，高等法院今天開庭調查是否准予再審，檢方認為諸遭受冤曲，引用法鼓山聖嚴法師的名言「面對它、接受它、處理它、放下它」，建請高院開啟再審庭，還諸一個公道，及公正審判。

高檢署為替諸慶恩平反冤情，日前再度聲請再審，承審的受命法官遲中慧今天召開訊問庭，調查是否有「新事實、新證據」等再審的要件，高檢署由承辦檢察官黃冠運出庭，諸的家屬並未出庭。

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黃冠運主張，此再審聲請案符合刑事訴法第420條第1項第6款「因發現新事實或新證據…，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑，或輕於原判決所認罪名之決者」的規定，黃指出，高檢署曾於2011年為諸慶恩聲請再審，但是被以程序駁回，並非實體判決，實則應以實體判決才對。

黃冠運指出，從法界、媒體報導中，已使得諸慶恩案成為司法史上的一個問題、一個漏洞，相當程度造成外界對司法的不信任，法院應通於面對和糾錯，諸雖已去世，但諸的家屬只是要一個公平、公正的判決，黃並引用法鼓山聖嚴法師的名言「面對它、接受它、處理它、放下它」，建請高院開啟再審庭；黃也表示，從當年相關證人、函文處都可看出諸無登載不實的主觀犯意。

法官遲中慧詢問，諸慶恩案的多數卷證已被銷毀，不過，懲戒法院有此案相關卷證可供檢方引用，另外，因諸一審獲判無罪、二審改判有罪，若准予再審，全案回到二審審理狀態，若檢察官在審理中撤回，案件將回到一審的無罪情形，提供檢方作為參考。

黃冠運表示，附帶民事訴訟的卷證已將當時原卷影印下來，另對於法官的相關意見將再開會研議。

此案源於，時任百利達銀行台北分行資產負債管理部經理的諸慶恩，負責強制執行佳和集團負責人翁茂鍾旗下的怡華公司，1999年遭檢舉偽造定存單，一審獲判無罪，二審改判4月，得易科罰金，上訴三審期間諸病故，最高法院就檢方上訴改判不受理，另諸慶恩上訴部分，以不得上訴為由駁回。

最高檢察署認為，當年最高法院判決諸慶恩案不受理，為重大違背法令的無效判決，去年向最高法院提起非常上訴。最高法院認同最高檢的見解，認為諸所涉的偽造文書案，依法就是二審確定案件，去年9月撤銷不受理判決，並駁回檢察官上訴，即諸慶恩有罪確定，家屬、高檢署均可據此向高院聲請再審。

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