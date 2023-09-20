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銀行員含冤死 檢察總長提非常上訴成功 最高檢：彰顯平冤糾錯價值

檢察總長邢泰釗為枉死的銀行員諸慶恩，提起非常上訴成功。（資料照，記者林正堃攝）

檢察總長邢泰釗為枉死的銀行員諸慶恩，提起非常上訴成功。（資料照，記者林正堃攝）

2023/09/20 22:00

〔記者錢利忠／台北報導〕前百利達銀行台北分行經理諸慶恩，代表銀行向佳和集團負責人翁茂鍾旗下的怡華公司追債，反遭控偽造文書被判有罪，此案上訴三審期間，他還來不及平反冤屈就離世，留下「三審不受理判決」結局；過去也因這個不受理判決，被最高法院認定不符聲請再審的要件，以致諸平冤之路受阻，如今檢察總長邢泰釗提非常上訴成功，最高檢察署今表示，此案彰顯司法「平冤糾錯」的可貴價值。

高等檢察署今晚也表示，「待取得全案卷證後，將研議聲請再審」。換句話說，諸慶恩被控偽造文書一案已回復到二審有罪定讞的狀態，高檢署將根據新事實、新事證，重新啟動司法救濟程序，替諸聲請再審，爭取幫諸重新獲得無罪判決的平冤機會。

關於此案的背景，諸慶恩當年因被控偽造文書，經高等法院「90年度上訴字第489號」判決有罪，檢察官提上訴之後，因諸慶恩死亡，最高法院以「92年度台上字第4411號」判決不受理確定。

檢察總長邢泰釗審酌之後，認為最高法院該不受理判決，屬於重大違背法令，因此於去年12月15日提起非常上訴，最高法院於今日判決，認定邢泰釗提起非常上訴有理由。

最高檢察署今表示，「本案非常上訴判決具有平冤意義」，諸慶恩當年被高院判決有罪後，不論生前或其配偶，於諸過世後，屢次向高等檢察署及最高法院，表達欲爭取無罪判決的盼望，但高檢署檢察官為諸慶恩的利益聲請再審時，最高法院卻以諸慶恩是經該院判決不受理確定，與聲請再審的要件不符等理由，予以駁回確定。

最高檢指出，邢泰釗提起非常上訴後，最高法院今日的判決，已掃除「為諸慶恩利益聲請再審」的程序障礙，開啟日後諸慶恩的配偶或特定親屬，聲請再審以平反冤屈的救濟途徑及可能曙光，保障人民憲法上之訴訟權、人格權與人性尊嚴。

最高檢表示，本案非常上訴判決，彰顯司法「平冤糾錯」的可貴價值；非常上訴乃是刑事判決確定後的特別救濟程序，於救濟被告權利、洗冤白謗、平反冤錯部分，有其不可替代性，今日最高法院充分彰顯司法平冤糾錯的可貴價值，為非常上訴功能建立意義深遠的里程埤。

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