少女與「韓星頭像」網友啪完開燈怒報警 網蟲手機滿滿疑偷拍片
2024/08/02 17:20
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣園藝工蔡姓男子以韓國男星金秀賢頭像照在網路交友平台，誘騙剛滿18歲的少女開房間，被害少女發現蔡男根本不像金秀賢英俊，報警處理。蔡男被逮後，檢警發現他的手機內有100多部疑似偷拍性愛影像，至少有逾20名少女受害，蔡男已被收押，檢警全案依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌擴大偵辦中。
警方4月接獲被害少女報案，她在交友軟體發現蔡男帳號以她心儀的韓星金秀賢頭像照片，加上對方甜言蜜語，應對方之約到一家民宿碰面。她依照對方指示先去開房，洗好澡在床上等，關燈用棉被蓋住全身。雙方摸黑發生性行為後，被害少女才發現蔡男不像金秀賢英俊，厲聲斥罵，蔡男奪門而逃。
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警方受理報案後，報請苗栗地檢署指揮偵辦，循線將蔡男緝捕到案，發現他是苗栗縣一家觀光工廠的園藝工人，並在他被查扣的2支手機裡發現100部疑似偷拍的少女性愛影像。
檢警循線追查發現至少逾20名少女受害，被害人遍布多個縣市，分別透過「探探」、「OMI」和「BEETALK」等約會交友軟體，與蔡男結識成為網友；且稱蔡男於視訊聊天時總是半遮面製造神祕感。但蔡嫌辯稱沒有恐嚇被害人，雙方都是合意上床、自拍裸露影像。
蔡男已於5月由檢方向苗栗地方法院聲請羈押獲准。檢警全案依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密和恐嚇等罪嫌擴大偵辦中。