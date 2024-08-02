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超狠！懷疑前男友散播不雅照 女律師教唆黑幫打人還要求潑硫酸

孫男和友人在路上埋伏堵人。（記者劉慶侯翻攝）

孫男和友人在路上埋伏堵人。（記者劉慶侯翻攝）

2024/08/02 17:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕從事律師工作的胡姓女子，和綽號「張伍」的地下饒舌歌手分手後，發現兩人交往期間拍下的不雅照在網上流傳。她懷疑是張男所為，於是和孫姓閨密商討如何報復，最後決定出資百萬元由孫女的弟弟找人先痛毆張男多次，再要求潑灑硫酸毀容。台北市警中正二分局根據蒐證，逮捕胡、張等共11人，依組織犯罪移送台北地檢署偵辦。

警方表示，綽號「張伍」的37歲張男，是國內小有名度的地下饒舌歌手，多年前與身為律師的31歲胡姓前女友交往，但兩人最後感情破裂分手，胡女轉與他人結婚。怎料去年間即有許多她與張男不雅照在網路上流傳。

由於養眼照片嚴重影響胡女和丈夫的感情，她懷疑一切都是張男所為，經找到對方哀求協商，果然此後照片便在網上銷聲匿跡，這讓胡女更相信是張男在幕後惡搞，於是決定展開報復。

目前定居在台中的胡女找家住台北的孫姓女閨密商討如何教訓對方，最後胡女決議出資一百萬元買兇毆人，先期付出50萬元訂金，看結果是否滿意後，再付50萬元尾結案。孫女為免「肥水落入他人田」，便找來交友複雜的弟弟負責處理。

由於張男住北市廈門街一帶，孫男便隨機找友人在附近埋伏守候，第一次先是拳腳相向，胡女不滿意；第二次便持棍棒痛毆對方，致張男受挫傷。但胡女對於皮肉傷的結果仍無法洩恨，進一步要求潑灑硫酸，但孫男認為「太過狠毒」，暗中改為潑水恐嚇。

但眼尖的胡女事後看孫男錄下的報復影片更不滿意，要求重來一次。孫男迫不得已下，又怕自己惹上重傷害罪，便暗中和張男密謀，協議由兩人「演一下戲」來滿足心態已扭曲的胡女。

張男怕此後會遭無窮無盡的傷害，甚至危及性命，便向北市警中正二分局報案，經警方長達多月的蒐證，陸續逮捕胡女和孫男等共11人，訊後依照傷害、恐嚇以及組織犯罪等罪嫌送辦。

孫男和友人在路上埋伏。（記者劉慶侯翻攝）

孫男和友人在路上埋伏。（記者劉慶侯翻攝）

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