推拿調理申報醫師治療 中醫診所涉詐2千餘萬健保費

2018-03-22 14:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署查獲台南市永康區一家中醫聯合診所，僱用推拿師為病患進行推拿等民俗調理，卻以不實醫師針灸治療紀錄申報健保醫療費，清查詐領金額估達2千餘萬元。檢調已傳訊經營診所的鄭姓醫師與受僱的吳姓醫師，對鄭姓醫師諭知1百萬元交保；吳姓醫師15萬元交保。

今年2月間，台南地檢署接獲調查局中部地區機動工作站情資，指南市永康區的一家中醫聯合診所推拿師為病患進行推拿等民俗調理療法，診所卻以不實的醫師針灸治療紀錄，向健保署申報健保醫療費用、涉嫌詐領健保費給付。

南檢檢察官李駿逸指揮調查局中部地區機動工作站、南檢辦案支援中心檢察事務官、健保署南區業務組組成專案小組調查，3月20日由檢察官親自帶隊指揮中機站、南市調查處、檢察事務官、南市刑警大隊偵一隊、偵二隊、第一分局、第五分局、歸仁分局員警持法院核發的搜索票到鄭姓醫師經營的志勇中醫診所等2處所搜索。

辦案人員扣得相關病歷、治療紀錄、申報健保醫療費等資料，並傳喚鄭姓醫師、吳姓醫師、護理人員、推拿師、病患等26人。

檢察官訊問後認為鄭姓、吳姓兩醫師從100年5月迄今，涉嫌詐領健保醫療費初估總額達2千餘萬元，已查扣鄭姓醫師金融帳戶1千餘萬元犯罪所得，鄭涉刑法詐欺、偽造文書罪嫌重大，但無羈押必要、給予100萬元交保；吳姓醫師則以15萬元交保。檢方會就扣案資料深入分析，追查有無其他共犯及實際詐欺金額。