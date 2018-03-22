「我也是警察」！保六總隊二線二星警官持毒落網

2018-03-22 10:09

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和警分局得和派出所昨晚間偵辦毒品案，循線在永和區民權路58巷2弄口逮捕29歲鄭姓男子，警方將其控制住後，鄭男說出「我也是警察」，警方經查發現，鄭男確為現任保六總隊官一隊二線二星警務員，但因鄭男身上查出安非他命1.18克，訊後依毒品罪嫌偵辦。

警方調查，鄭男為中央警察大學第78期外事系畢業，畢業後分發到保六總隊官一隊擔任組員，永和警方於網路巡察時發現鄭男疑似持毒，於昨晚深夜11點許，前往其住家附近埋伏，成功逮捕鄭男，並起出安非他命1.18克。

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