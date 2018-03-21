侄子借車國道狂飆176公里 車主不服被吊扣牌照

苗栗縣一家工廠的劉姓老闆，把登記於工廠名下的汽車借給唸大學的侄子，不料，侄子竟在國道一號高速公路，以時速176公里狂飆，超速達76公里。圖為國道警察以雷射測速槍執法畫面。（資料照）

2018-03-21 17:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕您認為車主該罰嗎？苗栗縣一家工廠的劉姓老闆，把登記於工廠名下的汽車借給唸大學的侄子，不料，侄子竟在國道一號高速公路，以時速176公里狂飆，超速達76公里，新竹區監理所對劉男侄子處罰8000元，又吊扣汽車牌照3個月，劉男提起行政訴訟，他強調事前叮嚀侄子切勿超速違規，已善盡車主責任，苗栗地院一審判他敗訴，劉男上訴台中高等行政法院，二審卻以一審並沒有調查劉男是否真的叮嚀侄子的證據，裁定原判決廢棄，發回苗栗地院更審。

劉男今天（21日）受訪時強調，侄子並無重大違規紀錄，他借車給侄子時，確實再三叮嚀切勿違規，得知侄子超速後，他把侄子痛罵一頓，不再借車給侄子，避免發生危險，對於二審裁定，他高興說，法官有聽到車主心聲，行政機關擴大解釋，才會導致車主一併受罰，這種違法現象必須檢討。

判決書指出，劉男的侄子駕駛自小客車，前年11月8日晚間近9時，在限速100公里的國道一號苗栗路段，以176公里高速狂飆，被國道公路警察局第二公路警察大隊用雷射槍測速舉發，依道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款，超速逾60公里，處罰駕駛8000元罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月，如果車主沒有在期限內繳交牌照，可再處吊扣牌照6個月，如果還是不繳交牌照，可吊銷牌照。

劉男提起行政訴訟，他強調已處罰侄子8000元，又要再吊扣汽車牌照3個月，導致「雙罰」的不合理現象，道路交通管理處罰條例第43條，指的是駕駛如果開的是自己的車，可吊扣汽車牌照，但行政機關卻擴大解釋，把駕駛開的別人的汽車，也納入吊扣牌照的範圍，侄子有駕照，他只是出借車輛的車主，已叮嚀提醒切勿超速違規，善盡車主的責任與義務，處罰車主不合理，聲明吊扣牌照的處分撤銷。

苗栗地院行政訴訟庭卻認為，超速逾60公里，跟蛇行飆車類似，都屬危險駕駛，立法旨意是督促車主善盡責任，遏止肆意開車的重大違規，縱使違規駕駛開的不是自己的車，處罰車主並無爭議，另外，侄子超速是事實，可從結果推定劉男沒有善盡車主責任，據此判決敗訴。

不過，台中高等行政法院卻認為，原審從侄子違規來推定劉男有過失，是「舉證責任倒置」的推定過失責任，不過，車主還是能舉證推翻上述推定，並證明自己沒有過失責任而免罰，原審卻沒有調查證據，據此撤銷原判決，發回苗栗地院更審。