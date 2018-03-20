偷渡搶灘害2命後... 海巡再查獲10名上岸偷渡客

大武警分局加入查緝偷渡客，逮回2女1男越南籍偷渡客。（記者陳賢義翻攝）

2018-03-20 13:58

［記者陳賢義／台東報導］19日清晨4時許，屏東縣與台東縣界塔瓦溪出海口傳越南籍偷渡客搶灘，造成1男1女偷渡客溺斃死亡，當場緝逮另3名偷渡客及2名台籍男子，警方與海巡人員當晚再擴大追查，又在附近逮捕10名偷渡客，包括9名越南籍、1名中國籍。

海巡人員在事發後持續追緝有無在逃，昨天深夜又在達仁鄉南田村附近逮捕5女2男偷渡客，其中1人是中國籍，餘6人為越南籍。警方也不得閒，大武警分局長王永吉昨晚前往達仁分駐所督勤，值班警許接獲民眾檢舉，南田村莊內有外籍人士徘徊逗留、行跡可疑，疑似為偷渡上岸逃逸的偷渡客，立即率眾查緝，逮獲2女1男越南籍偷渡客。

警方盤查發現3名偷渡客衣褲潮濕，褲頭有草屑，研判為同批自塔瓦溪搶灘上岸的餘犯，經調查，3名偷渡犯均曾經以居留的簽證合法來台工作，在台工作期間因逃逸行方不明，分別在106年12月及107年1月被警查獲遣返，未料3人回越南後不到半年又偷渡來台。

警方在3名偷渡犯身上搜獲美元、新台幣、越幣、人民幣等現鈔。3名偷渡犯供稱，原計畫到中國旅遊，不知為何橡皮艇會飄到台東，3人說法口徑一致，警方懷疑均是人蛇集團教戰，訊後，今依違反入出國及移民法移送台東地檢署偵辦。