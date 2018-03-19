黃國昌疑陳鴻斌判決書遲不公佈 司法院：加強督導

2018-03-19 21:34

〔記者楊國文／台北報導〕前北高行法官陳鴻斌被控騷擾女助理，職務法庭再審庭改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發輿論譁然，時代力量立委黃國昌昨批評，距離判決宣判已經過10天，判決書竟還沒公佈，「會不會太離譜？」今（19）上午職務法庭即公佈判決書，為此，司法院重申判決當天就應交付書記官，所有法官均應遵守，要求各級法院院長應加強督導，正調閱相關資料調查中。

黃國昌昨表示，他在3月12日的立法院司法法制委員會，曾請教司法院為何判決書還沒有公開？當時司法院秘書長呂太郎的回覆是「書記官還沒有拿到判決書的原本。」對此，黃國昌指出，事實上當時職務法庭就已違法了，因為依法規定，「判決應於宣判後，當日交付法院書記官。」

黃國昌指出，陳鴻斌的職務法庭再審庭是在3月8日做出判決，但法官根本沒有交出判決書，一直到3月18日下午，還是沒有看到該引發社會重大爭議的再審判決，「難不成，判決書到現在還沒有寫完嗎？這樣會不會太離譜！」

黃國昌呼籲司法院督促職務法庭，儘速依法公開判決，並清楚說明遲延理由。職務法庭今上午10時30分，就將判決公佈在官網上。

針對此職務法庭裁判書製作及送達等爭議，司法院今重申，民事訴訟法第228條第1項（行政訴訟法第217條、法官法60條第1項、職務法庭懲戒案件審理規則第49條準用之），及刑事訴訟法第226條第1項規定，判決應於判決宣示後當日交付法院書記官，所有法官均應遵守，各級法院院長應本於行政監督權責加強督導。對於違反相關規定的處置，司法院將即刻檢討各級法院法官自律實施辦法規定。

司法院並表示，正在調閱全案相關資料，以釐清個案中所涉及法律議題及法官倫理規範相關爭議。

  • 針對陳鴻斌被控性騷擾案再審判決竟拖到宣判後第十一天的今天才公佈，司法院今發佈新聞，要求各級法院院長加強督導。（記者楊國文翻攝）

    針對陳鴻斌被控性騷擾案再審判決竟拖到宣判後第十一天的今天才公佈，司法院今發佈新聞，要求各級法院院長加強督導。（記者楊國文翻攝）

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