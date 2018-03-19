黃國昌疑陳鴻斌判決書遲不公佈 司法院：加強督導

2018-03-19 21:34

〔記者楊國文／台北報導〕前北高行法官陳鴻斌被控騷擾女助理，職務法庭再審庭改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發輿論譁然，時代力量立委黃國昌昨批評，距離判決宣判已經過10天，判決書竟還沒公佈，「會不會太離譜？」今（19）上午職務法庭即公佈判決書，為此，司法院重申判決當天就應交付書記官，所有法官均應遵守，要求各級法院院長應加強督導，正調閱相關資料調查中。

黃國昌昨表示，他在3月12日的立法院司法法制委員會，曾請教司法院為何判決書還沒有公開？當時司法院秘書長呂太郎的回覆是「書記官還沒有拿到判決書的原本。」對此，黃國昌指出，事實上當時職務法庭就已違法了，因為依法規定，「判決應於宣判後，當日交付法院書記官。」

黃國昌指出，陳鴻斌的職務法庭再審庭是在3月8日做出判決，但法官根本沒有交出判決書，一直到3月18日下午，還是沒有看到該引發社會重大爭議的再審判決，「難不成，判決書到現在還沒有寫完嗎？這樣會不會太離譜！」

黃國昌呼籲司法院督促職務法庭，儘速依法公開判決，並清楚說明遲延理由。職務法庭今上午10時30分，就將判決公佈在官網上。

針對此職務法庭裁判書製作及送達等爭議，司法院今重申，民事訴訟法第228條第1項（行政訴訟法第217條、法官法60條第1項、職務法庭懲戒案件審理規則第49條準用之），及刑事訴訟法第226條第1項規定，判決應於判決宣示後當日交付法院書記官，所有法官均應遵守，各級法院院長應本於行政監督權責加強督導。對於違反相關規定的處置，司法院將即刻檢討各級法院法官自律實施辦法規定。

司法院並表示，正在調閱全案相關資料，以釐清個案中所涉及法律議題及法官倫理規範相關爭議。