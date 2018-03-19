羅東兩派亂鬥1人中槍 無監視器畫面、警約談追查

2018-03-19 13:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮一家卡拉OK今清晨傳出械鬥事件，過程中驚傳槍響，1人右小腿中彈，送醫急救，由於案發現場周邊無監視器畫面，警方正約談相關人等到案，釐清械鬥發生原因。

今清晨5時許，羅東鎮中山路一段某間卡拉ok外聚集30多人，兩派人馬疑似在裡面發生爭執，隨後兩邊各拿棍棒展開大亂鬥，其中一方疑似開槍打中1人右小腿，自行就醫，取出彈頭後已沒有生命危險，目前仍在醫院觀察。由於案發地點周遭未有監視器，警方正在約談相關人等到案說明，釐清事發原因。