3男「車床」大雪山森林遊樂區盜伐 拜完土地公後被逮

3人盜伐林木離去前，還向當地的土地公廟保安祠拜拜「保平安」。（記者彭健禮翻攝）

2018-03-16 11:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市廖姓、吳姓、楊姓3名男子，開著賓士S350轎車，佯裝為遊客，買票、夜宿大雪山森林遊樂區內，趁凌晨盜取國有林班地的扁柏樹根，離去前還向當地的土地公廟拜拜「保平安」；但3男「車床」，引起林務局人員疑竇，通報保七總隊第五大隊，警方在出入口設崗攔查，廖男等人竟還衝撞偵防車，經員警拔槍嚇阻，3人才束手就擒。

保七總隊第五大隊表示，昨天凌晨5點多，大隊接獲東勢林區管理處鞍馬山工作站人員通報，台中市和平區大雪山森林遊樂區內，有輛黑色賓士轎車，形跡十分可疑；大隊隨即通知東勢分隊線上巡邏員警前往跟監，並部署展開攔截圍捕。

第五大隊說，跟監人員發現，廖姓男子等3人，在等候收費站開門時，還在收費站前的土地公廟「保安祠」停留；而下山時，3人也疑似怕被跟蹤，一路走走停停，8公里多的路程，竟然開了1個多小時。

由於大隊員警早已在下山必經的橫嶺山隧道出入口，部署好攔截警力，廖男等3人於昨天上午8點20分許行抵崗哨前，警方偵防車隨即尾隨跟上，並通報前方巡邏車堵住隧道口，兩車前後包夾，準備在隧道內「甕中捉鱉」。

廖男見前方巡邏車堵住出口，遂倒車衝撞後方的偵防車，經員警拔槍嚇阻，廖嫌等3人，見無路可逃，才束手就擒。員警在賓士車上，發現扁柏樹根材4塊、重33公斤，市值將近10萬元，另有扁柏製元寶半成品2個、鏈鋸2台。

警方調查，43歲的廖男有有侵占、竊盜及森林法等前科、42歲的吳男有毒品、竊盜等前科、48歲的楊男則有槍砲、毒品、殺人，妨害自由等前科。3人都坦承犯行。

3人供稱，因缺錢花用，由廖男提議盜取林木販賣，3人於14日下午4點多，開車前往前往大雪山森林遊樂區，晚上3人就躲在車內休息，利用凌晨時分，進入國有林班地內盜伐，打算得手後販賣牟利朋分；因得手後，遊樂區收費站還未開門，他們就先在附近的土地公廟旁等候，並向土地公拜拜，祈求保佑平安，結果才剛離開下山，就被警方查獲。

警方另查出，廖男駕駛的賓士車，已經繳銷號牌停駛，他就掛用友人的車牌，這輛車於日前借給通緝中的張姓友人使用，被竹南警分局員警狂追了72小時，在東勢的汽車旅館被查獲。警方說，廖男才將車子領回，又作載運贓木被查扣，依森林法規定，車子將被沒收。

警方表示，大雪山210林道口的土地公廟「保安祠」，長年來庇佑著這片珍貴的山林，是山區的守護神，相信對於破壞山林的盜伐山老鼠，自是嚴懲不貸。全案偵詢後，警方依違反森林法，將廖男3人送辦。

員警在賓士車上，發現扁柏樹根材4塊、重33公斤，市值將近10萬元。（記者彭健禮翻攝）

廖男倒車衝撞偵防車，員警拔槍嚇阻。（記者彭健禮翻攝）