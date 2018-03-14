王令麟暫解境管 北檢抗告成功、發回重裁

2018-03-14 15:21

〔記者謝君臨／台北報導〕東森國際公司前董事長王令麟，因涉獄政弊案被法院限制出境，他日前以受邀赴越南考察、評估總規模160億美元的永安商港開發案為由，聲請自3月24日至4月1日間，暫時解除限制出境9天；台北地院裁定加保1億元，准予暫時解禁；台北地檢署不服，向高等法院抗告成功，全案發回北院重裁，王能否順利出境仍有變數。

北檢認為，王令麟目前沒有出國的急迫性、必要性，況且王現非東森國際公司的負責人、經理人、董事長或董事，並非無可替代人選；再者，若該項投資計畫確如王所稱，為政府南向政策的重要計畫，縱使王本人未能親自帶團，政府自會以其他方法全力促成此參訪團。

北檢指稱，王所涉獄政弊案，顯示他於獄中執行期間，仍能以賄賂公務員方式，使自己持續掌握東森集團經營，若同意他出境，以其資力及事業版圖，有逃匿海外再以遙控方式經營在台事業的可能性，應仍有限制王出境必要。

王因掏空力霸、東森320億元等案，被判應執行刑期6年3月定讞入監，2015年11月假釋出獄，但「嘉食化」內線交易案，被最高法院撤銷發回，高院更審中；北檢另起訴「亞太固網」背信案，前年9月高院判王無罪定讞。

在台北監獄服刑期間，王又被控行賄副典獄長蘇清俊等獄官，在獄中行使批公文、吃牛排等特權，2015年1月被北檢起訴；同年11月王的掏空案獲假釋出獄，隔天即被獄政案承審法官傳喚開羈押庭，訊後裁定限制住居、出境、出海，每週一至派出所報到，獄政案現仍在北院審理中。

出獄2年多來，王令麟曾8度以欲赴國外參加重要會議、洽談重要商務契約為由，向北院聲請暫解限境，但都被打回票，連去年台北市長柯文哲邀他7月同赴上海出席雙城論壇，法院也不准，此次第9度聲請，法院終於裁准，不過北檢已向高院抗告成功，全案發回北院更裁，王能否順利出境，仍是未定之天。