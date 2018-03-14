搶救「性別盲」法官 性別司改聯盟要求修法官法

性別司改聯盟提出修改法官法等訴求，搶救「性別盲」的司法。（記者林良昇攝）

2018-03-14 11:14

〔記者林良昇／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉性騷擾女助理，卻未被免職，性別司改聯盟表示，司法體系長期欠缺性別意識，是「性別盲」，加上聯盟成員承辦的「性侵移工不起訴」、「強制猥褻無罪」，發現司法體系從「法官、檢察官」至監督不適任法官、檢察官的評鑑委員會，到最終主掌淘汰的「職務法庭」，遇到性別相關案件，司法體制容易失靈。

性別司改聯盟今在立法院召開記者會，對包含陳鴻斌案等3件案件做出說明，並提出4點訴求，要求司法院及法務部應（一）強化法官、檢察官評鑑淘汰機制，（二）健全司法體系內部性騷擾申訴，（三）確實落實司法人員性別教育，（四）立法院也應修改法官法，讓職務法庭有外部意見加入，增加性別比例。

民進黨立委尤美女表示，現在法官對性侵害、強制猥褻、性騷擾的概念還認為抵抗是被害者要做的，屢出現司法人員以被害人沒有把加害人舌頭、陰莖咬斷等理由視為是合意性交，忽略了在權勢不對等下，沒辦法要求被害者極力抵抗，經過將近20年，檢察官、法官、評鑑委員會委員都一樣「性別盲」，司法院應檢視性別平等教育。