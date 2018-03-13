男童公車坐過頭…母親急尋、暖警出動找人

男童搭公車坐過站，母親焦急尋人，東勢派出所熱心找到男童，並提供熱水及衛生紙，讓男童暖身及擦拭濕髮。（記者歐素美翻攝）

2018-03-13 11:29

〔記者歐素美／台中報導〕「我的兒子不見了！」1名婦人焦急打電話向台中市東勢警分局東勢派出所報案，稱就讀豐原區某國小3年級的兒子，放學後卻不見身影，警方急尋，才知男童因搭公車時睡覺而坐過站，只好用走路回家；員警沿路搜尋，終於將男童帶回派出所等候家長，讓家長心中的一顆大石終於落下，由男童哥哥前往派出所將弟弟帶回家。

3月8日下午3點多，東勢派出所員警接獲一通心急如焚的來電，一名婦人向警方表示，兒子就讀豐原區某國小3年級，當天中午放學坐公車準備返回東勢的住家，原應在下午2點20分在石岡站下車，但直到3點多仍未見人影，才報警協尋。

東勢派出所員警接獲報案後，了解詳細情況，立即連絡豐原客運東勢總站，豐客人員表示，該名男童應是坐過站才未在石岡下車，而在茅埔的頭汴角下車。

員警隨即派員至頭汴角站牌處搜尋，卻未見男童身影，於是沿著東關路及豐勢路沿線來回找，因當天寒流來襲且下雨，員警在豐勢路上見一名男童淋雨走在街上，趕緊上前詢問，得知就是婦人焦急找尋的兒子，立即將男童帶回派出所，並給予熱開水暖身及提供衛生紙等供男童擦拭淋濕的頭髮，以免著涼，並通知男童家屬報平安。

男童的哥哥隨即趕到派出所，感謝員警熱心協助與幫忙，找回弟弟。