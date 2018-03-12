涉包庇色情業者 警員郜振傑聲押禁見

2018-03-12 23:41

〔記者謝君臨／台北報導〕有「天下第一分局」稱號的台北市中山警分局，驚傳有警員涉嫌收賄包庇色情業者！晚間11時許，台北地檢署訊後依涉犯貪污治罪條例等罪，聲押禁見警員郜振傑、酒店媽媽桑巫蕙玲，酒店幹部謝安芳則獲20萬元交保，至於捲入此案的中山一派出所所長林崇成等警員，目前仍由檢察官偵訊中。

檢調獲報，中山一派出所警員涉嫌自2年前起，按月收受巫姓酒店媽媽桑賄款，藉以減少臨檢次數，或在行動前通風報信，讓業者規避查緝；台北地檢署今指揮調查局搜索派出所等17處，約談所長林崇成等多名警員、業者巫女共18人到案，全案朝違反貪污治罪條例等方向偵辦。

全案源於檢調去年偵辦一起媒介色情案，查出原名「立邦餐廳」的立邦酒店，涉嫌以餐廳名義「掛羊頭賣狗肉」，實則勾結人蛇集團，媒介中國、東南亞籍女子來台賣淫，且專做日本客生意。

檢調發現，立邦酒店旗下小姐多為30～40歲熟女，以「帶出場服務」為主，陪酒客豪飲次之，出場費每2小時1萬元，其中7000元歸小姐，公司抽頭3000元，如果要過夜，小姐會再加收2000元。

檢調獲報，中山一派出所多名警員，涉嫌自2016年起，由警員本人或透過白手套居中聯繫，按月收受巫姓酒店媽媽桑賄款，再由涉案警員朋分，藉以減少警方臨檢次數，或是在行動前先知會一聲，讓業者得以規避查緝。

據悉，此案之所以爆發，疑為巫女酒店改址更名後生意不佳，引起股東間糾紛，沒想到最後演變到撕破臉、玉石俱焚，憤而檢舉轄區警方包庇；對此，中山警分局今表示，將全力配合檢調偵辦，絕不護短，同時再對同仁加強反貪宣導，避免類似情況再發生。