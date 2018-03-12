與人夫音樂師二度春宵懷孕 女學生被判賠師母

2018-03-12 23:02

〔記者王俊忠／台南報導〕與台南藝術大學音樂系前饒姓男教師（已婚）曾是師生關係，並擔任系辦助理的劉姓女子，師生發生不倫婚外情，兩人曾在大學教師宿舍發生兩次性關係，竟都懷孕流產。饒妻得知自己配偶權遭侵害、婚姻破裂，提告向劉女求償2百萬元。劉女指自己月收入不到3萬元、台北租屋生活負擔高，最多能賠30萬元，台南地院法官審酌判劉女須賠45萬元給師母，此案可上訴。

去年二審刑事庭法官審認劉女遭饒師始亂終棄、情有可原，輕判劉女兩次相姦罪、應執行3個月確定，得易科罰金。

刑事判決指出，劉女明知饒師已婚（饒師涉妨害家庭經撤回告訴，檢方不起訴），是她就讀北部某私立大學的教師，饒男轉任台南藝術大學應用音樂系任教時，劉女也到南藝大同系所擔任系辦公室助理，兩人居然發展出婚外情。

法官查出，饒、劉兩人曾於103年10月間與104年3月間某日，兩次在南藝大教職員宿舍內發生性行為，這兩度春宵都讓劉女懷孕，劉女也都流產、未把孩子生下來。104年4月，饒師把與劉女外遇情事告訴妻子，饒妻怒告劉女妨害家庭。

法院開庭時，饒師坦承與劉女發生兩次性行為，劉女給他看過驗孕棒，第1次懷孕時有付1萬元墮胎費給劉，兩次都要劉女拿掉孩子，對方很希望他離開妻子，能跟她在一起，劉一直用怪力亂神、說「他的小孩、家人會有報應，要他太太消失」，一直威脅他，他受不了才會跟太太坦承婚外情與劉女懷孕情事，很後悔做了這事、傷害他太太，自己也因此離開南藝大教職。

對於師母提民事求償2百萬元，劉女表示，與老師外遇發生性關係，對師母深感抱歉，但師母索償高達2百萬元，遠遠超過她月收入不到3萬元與台北租屋生活所能負擔，她的能力最多就是30萬元，這筆錢是父母想盡辦法湊來的，實無多餘能力償付師母2百萬元。

台南地院民事庭法官審認原、被告分別是音樂老師與錄音師，考量雙方年所得與原告所受的傷害，判劉女應賠45萬元給饒師妻子。