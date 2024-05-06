中油加盟店員工盜雲端發票 中獎金額曝光

警方昨天夜間約談張男（右）。（圖由民眾提供）

2024/05/06 13:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區一家中油加盟店發生離譜案件，張姓加油員將給劉姓女消費者的發票用自己的載具盜刷，劉女鍥而不捨追究才曝光，加油站卻只給張帶去「土地公廟拜拜發誓」嚴厲處罰。張男昨天夜間到案，透露兌了700張發票，中了3張共2700元，警方訊後送辦。

劉姓女被害人昨天在社群「Dcard」PO出全案過程，小港分局立即連絡她報案，小港分局昨晚8時約談張男，據了解，張聲稱因準備考試壓力太大，才盜刷顧客載具，從去年12月至4月15日共盜刷750張發票，期間兌了700張發票，只中了3張，金額分別為500元、1000元和1200元。警方訊後依業務侵占罪嫌將張函送偵辦。

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劉女PO文表示，3月22日到高雄小港區一間中油加油站加油，當天是一名男性加油員幫忙服務，自己使用發票載具，但直到3月26日雲端發票都沒有入帳，只收到會員點數，打電話到加油站詢問。

站方一開始說是加油員沒刷到載具，被反問沒刷到載具也應該會有紙本發票，站方改口說是不小心刷到別人的載具，劉女質疑載具條碼及會員卡號都在同一張卡片上，為什麼會刷到別人的？站方自此坦承是加油員盜刷載具偷走客人的雲端發票。

劉女事後多次接到站方人員來電，表示該加油員想考國營事業，希望民眾不要追究、提告，並稱加油員已自請離職，還說已經帶他去「土地公廟拜拜發誓」予以嚴懲。劉女最後收到補開的發票，但覺得過程很離譜，才會發文示警。

據警方了解，張男從去年12月起開始盜刷載具偷發票，直到被害人查詢才停止，其公司調查後於4月15日將其解職。

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