向友人借車竟拿去質押借錢 男被判刑3月

基隆地院近日審結，認定林男觸犯侵占罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，未扣案車輛沒收。（記者吳昇儒攝）

2024/05/06 13:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕61歲林男子向翁姓友人無償商借車輛使用，不到一年的時間，竟將車拿去質押。翁女前年12月底，接獲暱稱「天上飛」的人用LINE通知，方知車子遭林男拿去借貸，憤而對林男提出侵占告訴。基隆地院近日審結，認定林男觸犯侵占罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金，未扣案車輛沒收。

檢警調查，林男曾因販賣二級毒品被判處有期徒刑12年，於2016年假釋提前出監，所餘刑期交付保護管束，直至2021年7月6日保護管期滿。而林男與翁女兩人為朋友關係，翁女花費74萬元購買車輛後，於2021年12月借給林男使用。

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未料，前年12月29日，翁女卻接到LINE通知，自己名下的車輛被林男以10萬元為代價質押給朱男，若不還錢，三個月內將會進入流當程序。翁女為了保護自身權益，只好報警處理，並對林男提出侵占告訴。

林男到案後，向檢警坦承確實有將翁女商借的車輛，以10萬元代價抵押給朱姓男子。檢察官偵訊後，依涉犯侵占罪嫌將林男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時認為林男不思循正途賺取所需，竟將借來的車輛拿去質押，實屬不該；但考量他坦承犯行，故判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，另侵占車輛並未扣案，宣告沒收，無法沒收時追徵其價額。

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