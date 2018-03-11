趁網友失明摸胸襲下體 男子判拘役50天

桃園市謝姓男子2014年在交友網站「愛情公寓」結識一名女網友，該年底得知她因眼疾失明後，經常到女子家中幫忙打掃、做家事等，未料2年後他卻趁機偷摸女子胸部、下體得逞。（資料照）

2018-03-11 15:18

［記者陳昀／桃園報導］桃園市謝姓男子2014年在交友網站「愛情公寓」結識一名女網友，該年底得知她因眼疾失明後，經常到女子家中幫忙打掃、做家事等，未料2年後他卻趁機偷摸女子胸部、下體得逞，還問：「是不是很不舒服？」被依妨害性自主判處拘役50天。

女子指控說，2016年某天晚上，她彎腰整理垃圾時，謝男趁她不備，將手深入領口觸摸胸部得逞；後來還有一次，是趁她換拖鞋時，隔著外褲摸她下體，時間長達5秒。

女子證稱，兩次事發她都揮開謝男的手，告誡不要亂摸，謝也立即收手，但竟然還問她：「是不是很不舒服？」她當下也立刻回應說：「我很不高興，也相當不舒服。」

謝男到案時坦承自己有摸對方胸部、下體，但強調「只有一下下」，且被制止後就立刻停手。

桃園地院法官認為，謝男性騷擾行為造成女子心理不安，但因犯後始終坦承犯行，且有意願和解、態度懇切，只是因為原告要求的和解金過高無力負擔，因此判處拘役50天，得易科罰金5萬元。