屏縣鹽埔鄉公所僱員工程驗收 索賄15萬從輕改判2年半

屏東縣鹽埔鄉公所建設課鄭姓僱員驗收工程，涉嫌向包商索取賄款，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/11/07 07:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣鹽埔鄉公所建設課鄭姓僱員驗收工程，涉嫌向包商索賄15萬元，被依違反貪污治罪條例判處徒刑4年，他不服上訴，高等法院高雄分院從輕改判2年6月，褫奪公權3年。

判決書指出，2018年12月和2020年7月，被告鄭男分別辦理鄉公所「雙新公園南側排水渠道改善工程」和「鹽埔鄉豐年路尾段道路改善工程」等採購標案，並負責發包、履約管理、估（驗）收及請款等業務。

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鄭男涉嫌向陳姓廠商索賄共15萬元，陳男擔心工程驗收和請款遭刁難，將現金裝入信封袋交付。案經民眾向廉政署南調組檢舉，報請屏東地檢署偵辦後，依不違背職務收受賄賂罪提起公訴。

地院認定鄭觸犯2罪，並繳回賄款，併處執行刑4年，褫奪公權4年﹔陳姓包商則犯交付賄賂共2罪，併處8個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑3年，褫奪公權1年，須向公庫交付10萬元。

僅鄭男不服上訴，高雄高分院審酌其索賄金額不高，並坦承犯行等情節，從輕發落，判處有期徒刑2年半，褫奪公權3年，仍可上訴。

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