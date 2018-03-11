「警心計畫」捐助猝逝孝警 警眷：善款顯示制度黑洞

養家29年不敢交女友的台南市警六分局警員張展坤，因肝病驟逝，同事相當不捨。（記者王捷翻攝）

2018-03-11 00:00

〔記者王捷／台南報導〕台南市孝警張展坤因病死亡，為協助張家度過難關，台南市啟動了「警心計畫」向民防義警、同事募款，市警局長黃宗仁說，台南警察同仁有約4000人，一人100元就有40萬，整個市警局都是家屬的依靠，但有警眷認為，善款顯示制度上的黑洞，也顯示國家無法真正照顧到警察。

黃宗仁說，警察勤務繁重，常常沒日沒夜，準備冒險犯難，大家都知道警察工作危險又辛勞，在所有公務員中，警察的餘命是最短的，光去年就有81位警員因公受傷，比起前年增加18位，他上任以來已有7位同事往生，每位警員都是家裡的重要支柱，都有老老少少要照顧，台南市警局是有感情的大家庭，兄弟有難的時候他不可能置身事外。

黃宗仁發揮警察團隊力量，不免強同事，盡自己的心力就好，設立「警心計畫」機制，協助「家庭成員」度過難關，萬一有意外，會啟動募款基金，市警局有4000多位成員，每個人奠儀包100元，4000人就有40萬，萬一意外發生，市警局能成為遺眷的靠山。

有警眷指出，警方設立這個特別基金，顯示國家對警察照顧的制度不夠完善，拿榮民來比喻，榮民到榮民醫院看診有優惠、失依的榮民可以到榮民之家，可是警察很多罹患慢性病，也有的突然就過世，且都在青壯年，，警方同樣為國家奉獻，卻沒有因此得到照顧。

相關影音