辣椒水狂噴西施 洗車場同事結夥連搶3間檳榔攤

2018-03-08 16:24

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣27歲劉姓男子夥同17歲石姓少年，日前凌晨2點半在宜蘭市偷完車後，清晨4點持辣椒水到五結鄉、頭城鎮連搶3間檳榔攤，得手現金1萬500元及手機1部後，駕車逃逸，警方調閱沿途上百支監視器畫面，鎖定劉嫌、石嫌行蹤，昨天下午4點在台北市中山捷運站逮到2人，全案訊問後今將劉嫌依強盜罪移送法辦、石姓少年移送少年法庭偵辦。

上月26日凌晨2點半，劉嫌、石嫌兩人先騎腳踏車在宜蘭市竊得1部汽車，隨後2人駕車前往五結鄉行搶2間檳榔攤，為避免檳榔西施抵抗，2嫌先用「辣椒水」噴灑西施臉部，讓對方失去抵抗能力，再趁機進入店內搶奪財物。

五結鄉得手後，2人駕車抵達頭城鎮，再搶奪另間檳榔攤，3間共得手1萬500元及手機1部，隨後駕車沿國五前往台北逃逸，警方獲報後，動員羅東、礁溪及刑警大隊組成專案小組查緝。

警方調查，2嫌相當狡猾，竊車前先騎腳踏車或以步行方式在贓車前後走動，行搶過程，1人戴帽並以口罩遮掩，另一人則身穿帽Ｔ，行搶成功後沿途不斷變換行駛方向，最後將贓車棄置在新北市新店區，企圖混淆警方偵辦方向。

警方調閱沿途上百支監視器畫面，交叉分析比對，鎖定2嫌行蹤後，北上埋伏多日，最後在昨下午4點，在台北市中山捷運站逮捕2人，起獲犯案用衣褲、手套，得手萬元贓款，被兩人花到剩500元，手機則棄置他處。

警方調查，2人為宜蘭縣某洗車場同事，因缺錢花用才會動手行搶，全案訊問後，將劉嫌依強盜罪移送法辦、石姓少年移送少年法庭偵辦。

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