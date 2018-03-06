獨家》女子設立幽靈合會瘋狂吸金 5年達2353萬！

2018-03-06 19:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣女子許秀汶欺瞞多名朋友與街坊鄰居，設立幽靈合會長達5年，藉以冒標、吸金近2353萬元後捲款潛逃，新竹地院依詐欺罪重判徒刑4年8月，犯罪所得近2353萬元宣告沒收。

判決書指出，48歲的許秀汶從2010年起明知自己已經長期財務透支，無力支付參加合會會款，或償還對他人借款，卻仍為了自身周轉需求，同意支付比金融機構存款利率更高的利息，利誘多人同意借款給她。

此外，許女隱瞞自身財務狀況，而加入他人所發起合會，並迅速在前面期數得標，或誘使他人加入其合會。

由於合會當中存在許多許女借用他人名義的不實會員，且各被害人相互間大多不相識甚至不曾到開標會場，僅片面聽信許女每月告知得標會員姓名與標金金額資訊，繳納會款。

即使有人臨時起意投標，許女也謊稱不實會員打電話委託她以較高標金代為投標，讓對方知難而退，以致於數個幽靈合會從2010年起運作至2014年底，實際上自始根本就沒有正常運作，所有得標會員姓名與標金金額資訊，都是許女捏造或為掩飾所安排。

直到2014年底許女因存款不足被銀行列為拒絕往來戶，遠走他鄉躲債，多名債權人才知受騙。

法官認為，許女明知自身財務狀況不佳，且被害人多為朋友或街坊鄰居，為圖周轉並彌補財務缺口，罔顧他人的信任與期待，從案發後始終躲藏，且一再以人身安全為由避不見面，讓多名被害人求償無門，其中被騙最高金額超過500萬元，迄今未見許女有任何積極補償被害人損失的舉動，難以認為她有悔意，因此依詐欺罪判處4年8月徒刑，犯罪所得2352萬9千多元沒收。