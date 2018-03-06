流浪狗扒墳？意外路倒往生？掃墓掃到無名顱骨

新竹縣新埔鎮第2示範公墓盡管有人管理，但是周邊環境開闊，依舊有許多流浪狗四竄在土葬區周邊難以防範。（記者黃美珠攝）

2018-03-06 00:22

［記者黃美珠／新埔報導］掃墓掃到別人家的先人骨骸！70歲范姓老翁帶家人回新埔掃墓，沒想到卻發現祖塔前空地草皮上擺著1顆長了青苔、沒有下顎的人頭顱骨！

新埔警分局獲報後昨天又陸續在范氏祖塔周邊發現前述顱骨的下顎、1根30公分長人類上臂肱骨、2根肋骨等零碎骨骸以及1隻可疑的黑色雨鞋，警方懷疑會不是會流浪狗扒墳闖的禍，檢方相驗後卻懷疑可能有人意外路倒往生卻無人知。

檢方證實，初步研判這顆顱骨的主人，應是身高160~165公分的男性，已用證物名義先行封存。

檢方要求員警持續過濾轄內失蹤人口狀況，另也掌握掃墓期間，有無後人找不到先人遺骸祭祀的案例，以深入追查骨骸的身分。而從骨骸外觀等初步排除他殺。

由於范翁告訴警方，他在上個月初回新埔第3公墓整理墓園時，曾在發現前述顱骨處看到6隻流浪狗在挖洞，但現場並沒有任何可疑骨骸。

因此記者昨天下午1點多前往實勘流浪狗在公墓肆虐狀況，沒想到才經第2示範公墓就意外發現，從新埔民生街出現的1大1小流浪狗中，黑色小狗一溜煙就竄入了第2公墓，公墓內雖有2名男子正在整理墓塚，但是人、狗相安。

倒是「小黑」閒晃一會兒後，就從某處墳塚間咬出1根可疑骨骸，經向新埔鎮公所負責墓政的楊姓課員、多名員警查證，大家異口同聲皆認為從小狗叼咬的骨骸長度、關節樣貌，研判應該是人骨無誤。

不過檢方看過記者的照片後認為，沒有看到實際的骨骸，他們無法貿然認定。

公所民政課課長盧煥城說，去年他們先後在第2公墓發現6個被人蓄意棄置、裝有骨骸的金斗甕，不知為誰家所有，只好暫放鎮立納骨塔內。

盧煥城直言，他們曾私下研判，一般人忌諱鬼神，除非有深仇大恨，否則不敢亂掘或亂打開別人家的祖塔。所以高度懷疑前述6個骨灰罈可能被自己的家族晚輩所丟棄，只是公所無從追查行為人是誰。

盧煥城說，第2公墓是該鎮14座公墓中唯一的示範公墓，去年起公所全面清查、通知下葬7年的墳塚必須起掘。

范姓老翁所發現的人類顱骨，或記者所拍到小黑狗叼咬的可疑骨骸，他認為如果不是如前述被後人所棄、導致骨灰罈破裂而散落的，或有可能就是撿骨不察所遺漏的。因為土葬的土穴深度至少有120公分，棺木下葬後上方保有至少40公分厚度供覆土，所以一般流浪狗不可能把往生者遺骸挖出。

盧煥城還說，楊姓課員根據記者所拍照片追查，發現平時有餐飲業者在餵養這隻小黑狗，所以也不排除「小黑」所叼的可能是其他的動物骨。

新竹縣地方文史和民俗研究者黃有福說，根據他過去的調查和了解，有些不肖「墓蟲」覬覦某些穴位是風水寶地，因此幫雇用人偷挖走無主、卻位居好風水處的舊墓，把原墓主骨骸罐棄置在附近的隱蔽處，或搬到附近的萬善祠，好讓雇用「墓蟲」者往生家人的遺骨可以「入住」，導致不明的人類遺骸散落在外的狀況確實時有所見。

黃有福說，流浪狗扒墳毀人遺骨的狀況不可能發生，畢竟土葬有一定深度，還有棺木保護；這跟檢方、法醫的看法吻合。

他也說，狗不會去打翻人的骨罈，只有人才會破壞他人骨罈！狗頂多撿拾、叼咬散落地面的骨頭。

黃有福還說，國人相信風水，但為了風水而做出缺德事情的大有人在。

大約8、9年前，新埔鎮某賴姓鄉親的尊親正因葬在1個風水寶地上，結果發生前1年還有墓可掃，次年就找不到尊親墳塚，硬是被另1個活人的「生基墳」取代的荒謬事件。

而公所民政課指有人棄置骨灰罈的怪象，他說一般做子孫的沒膽去惡搞自己的「公媽」，研判應是第3者要強奪別人好風水所為。