惡老闆性侵女同志員工 竟辯：怎麼可能找個男的

2018-03-04 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名女同志小紋（化名）原在連鎖飲料店擔任高階主管，卻在2014年與黃姓男老闆、飲料店同事共赴中國遊玩時，慘遭黃男伸狼爪性侵，事件發生後，造成小紋心理陰影，罹患「創傷後壓力症候群」，決定離職報警。台中地院判黃男3年10月徒刑，仍可上訴。

綜合媒體報導，小紋在飲料店有10年的資深經歷，主要負責海外分店業務，與老闆、老闆娘形同家人，2014年1月與飲料店同仁共赴中國廣東旅遊時，晚間小紋因喝醉，在飯店房間不勝酒力，黃男見小紋至房間休息後，趁虛而入，強拉她的手撫摸下體，期間，小紋不斷反抗「大哥不要啦」，黃男仍硬脫下小紋褲子，強制性交得逞。

事發後，小紋心生畏懼不敢報警，心中陰影卻揮之不去，後也因無法承受壓力而向飲料店提離職。2016年求助心理醫師，得知罹患「創傷後壓力症候群」，還聽聞黃男曾向員工詢問自己的近況，成為壓垮她的最後一根稻草，決心報警提告。

為找出證據，小紋打電話給黃男，黃男也針對性侵事件向她道歉，雖成功取得電話錄音，黃男卻在偵訊時否認罪行，辯稱「即使酒後會衝動，怎麼可能找個『男的』」，還說「隨便想也知道不可能」。

台中地院審理後認為，小紋身為女同志，對男性無情愫，黃男卻利用小紋對其的信任和尊重，無視對方性向強制性交，使小紋喪失長期在公司努力的成果和發展機會，更造成她心中的傷痛，黃男犯後態度不佳，依強制性交罪判黃3年10月徒刑，可上訴。