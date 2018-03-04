孝子顧老媽同住樓上 不幸一起葬身火窟

消防人員勘查火警現場。（記者張聰秋攝）

2018-03-04 10:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市永安街1棟3層樓透天住宅，今天凌晨3時19分許，發生火警，造成1對母子來不及逃生被惡火奪走生命，死者鄰居說，孝順的黃男，為了照顧行動不便媽媽，把1樓當服飾店面，黃男陪媽媽在2、3樓生活。母子不幸一起命喪火窟，讓人不勝唏噓。

彰化縣消防局獲報趕往現場搶救，及時控制火勢，不過，受困在火場2樓中間房間的84歲王姓婦人，和受困在3樓浴室的59歲黃姓男子，在消防隊員進入火場時，已無生命跡象，經送彰化基督教醫院急救，仍然宣告不治。彰基表示，遺體已由家屬帶回。

消防人員今天上午進入火警現場勘查，現場拉起封鎖線，1樓燒毀嚴重，初步調查起火點疑似在1樓，起火原因疑似電線走火，真正原因仍待進一步鑑定調查，火場距離彰化市三民市場不遠，四周商家林立，約20多間商家今天需休市，無法營運。

1名賣菜老婦人說，今天凌晨3點多，她到市場準備賣菜，看見煙霧一開始還以為天氣濃霧的關係，後來發現不對，竟然是服飾店「火燒厝」，她趕快請人打電話報警。

也有目擊者說，他們看見1樓冒出黑煙，不斷敲鐵門叫人，無人回應。附近鄰居說，黃男常陪行動不便的媽媽，到附近公園散步，或是等媽媽睡著了再回太太家休息，隔天一早再到店裡開店做生意，黃男和媽媽平常都會跟鄰居互動打招呼，鄰居間相處愉快。