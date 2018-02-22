桃園市去年火災2349件 299件有人員傷亡

2018-02-22 12:14

［記者謝武雄／桃園報導］市府主計處公布去年火災發生次數計2349件，平均每個月195.75件，其中以8月發生314件最多，占13.4％，其次為2月308件，占13.1％，有人員傷亡案件則有299件，占12.7％，至於火災發生時段以中午12點至晚上6點最高，這個時段為午晚餐用膳時段，民眾要多加注意。

整體而言，火災高峰期落在冬季1到2月及夏秋交際的8到9月，這4個月火災發生件數是全年的前4名，總計件數為1175件，佔全年一半以上件數。

至於火災種類則以森林田野最多，占38.7％，其次是建築物，占30％、交通工具6.5％、其他24.8％；分析建築物火災類型，其中以獨立住宅發生次數最多，占38.7％，其次為集合住宅28.1％，其他依次為工廠19.1％、倉庫3.4％、複合建築1.9％、辦公建築1.3％、商業建築1.1％、寺廟0.2％、其他6.2％。

建築物火災中，獨立住宅及集合住宅火災合計66.8％，逾2/3，對民眾居住安全有重要影響，針對無法預料的住宅火災，市府消防局近年來積極推廣設置住宅用火災警報器，截至去年底，桃園市累計設置戶數達10萬7976戶，占應設置戶數34.4％，較去年同期6萬7562戶增加12.9％。

消防局表示，裝置住宅用火災警報器，可於火災發生時，第一時間通知屋主，觀察桃園市近兩年有人員傷亡的火災案件數，去年為299件，較前年363件減少64件，減少17.6％，尤其是2月從40件減為26件，減少14件、減少35％最多，顯示住宅用火災警報器設置對傷亡之火災件數減少產生效果。