檳榔攤唱歌時間到被趕 61歲阿姨抓狂脫衣裸奔

林姓女子在馬路上裸奔。（記者林宜樟翻攝）

2018-02-12 16:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉61歲林姓女子，昨天到朴子市牛挑灣一間檳榔攤附設卡拉ok唱歌，唱到老闆要關店請她離開，她竟酒後抓狂，持空酒瓶砸毀店家玻璃，並高喊「看我不起」、「我不是沒有錢」，將身上衣物脫光在街上裸奔；處理警員請女警支援，到場將林女送醫診治。

警方調查，林姓婦人昨天中午前往朴子市牛挑灣「阿玫」檳榔攤所附設自助式卡拉OK歡唱，直到晚上6點多，店家老闆跟林女講已超過營業時間請她離開，她竟持空酒瓶亂敲，店家趕緊報案；警方到場時林女竟將衣物脫掉在街上裸奔約20多分鐘， 還造成附近塞車。

現場處理員警為避免造成現場混亂，基於保護當事人生命、身體安全，對林女實施管束，並由女警護送她返家；林女事後對此事則說「喝太多酒，不記得了！」，只對員警能安全護送返家頻頻點頭「謝謝」。

檳榔攤陳姓老闆說，因營業時間只到晚上6點，才會請林婦及友人離開，怎知會造成客人心生不滿，持空酒瓶砸玻璃，造成店內損失才會報警處理；附近陳姓鄉民表示，因塞車出來查看，發現現場有很多鄉民圍觀，原以為發生交通事故，後來才知道有婦人在街道裸奔。

林姓女子在馬路上裸奔。（記者林宜樟翻攝）