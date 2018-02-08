低溫持續 苗縣一晚14人一氧化碳中毒

2018-02-08 09:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉日前發生8旬老翁與女看護一氧化碳中毒死亡的不幸，低溫持續，家戶門窗緊閉，苗栗縣唯一具高壓氧治療設備的大千醫院，昨晚到今天天亮，收治了14名一氧化碳中毒患者，其中還包括1個月大的寶寶，目前所有病人都狀況穩定。

大千醫院表示，14名一氧化碳中毒病患，為5個家庭，其中2個家庭由救護車送醫、其他自行就醫，14人經治療，都狀態穩定，陸續出院。其中，有一家三口從頭份為恭醫院轉送，情形較嚴重昏迷，不過，經高壓氧治療，也已恢復意識，狀態穩定。

大千醫院指出，另有一名1個月大的女嬰與爸媽一同就醫，院方也採「母嬰同室」方式救治，3人都無大礙。

消防局表示，瓦斯熱水器裝置在室內或不通風的陽台，最容易引起一氧化碳中毒，但天冷，門窗緊閉，民眾在不通風的室內煮食及密閉室內以暖爐取暖，也容易造成室內空氣一氧化碳濃度積蓄升高，產生中毒情形，因此，保持通風是最佳避免方式。

消防局提醒，低溫持續，家戶多使用電暖器、除濕機等設備取暖、乾燥，也留意電容負荷，昨天竹南鎮也發生除濕機使用不慎引發火警，幸無人員傷亡。

苗栗縣衛生局表示，昨天到今天，縣內6家急救責任醫院，也有4人疑因天冷猝死，也請民眾注意保暖。

大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，若不慎發生一氧化碳中毒時，為避免腦部缺氧太久造成傷害，請務必記得第一時間送至醫院接受高壓氧治療，以降低大腦或重要組織器官缺氧問題。