富婆醉茫丟失名牌水桶包 計程車司機衰被牽連

蔡姓富婆醉茫搭計程車丟失名牌包，司機被當賊，法官還他公道。示意圖，非當事計程車。（資料照）

2024/04/20 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓富婆和3名友人到男模會館消費，自稱已喝到7分茫的蔡女，跟友人到KTV續攤時，發現自己攜帶的名牌水桶包和Apple watch不翼而飛，她直覺丟在計程車上，但官姓司機說沒看到，被蔡女提告侵占罪，但法官檢視相關證據後，認為蔡女坐上計程車時，沒有攜帶水桶包，因此判官男無罪。

判決指出，2022年6月8日上午8點多，蔡姓婦人和3名友人到男模會館消費，4人尚未盡興，提議再去KTV歡唱續攤，由於4人都有喝酒，於是找來計程車將她們送去KTV；蔡姓婦人下車後，馬上發現自己隨身攜帶的名牌水桶包不翼而飛，她想起包包裡還有一只Apple watch，於是趕緊透過iPhone的尋找功能找包包，但Apple watch已被關機無法定位。

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蔡姓婦人直覺，包包一定被計程車官姓司機「暗坎」，她連絡上官姓司機，但官男否認有看到包包，蔡婦不甘損失，提告蔡男侵占遺失物罪。高雄地院審理時，官男否認偷包包，但蔡女作證時堅稱，自己從男模會館上車時，已喝了3、4手啤酒，大約有7分醉，對於上車及在車上講話那段記憶比較模糊，但堅信自己有帶包包上車。

法官檢視男模會館大門監視器畫面，雖然沒有拍到蔡女上車畫面，但蔡女在路邊等車時，手上確實有拿著一個提袋，但法官認為，蔡女自稱在KTV門下車不到5分鐘，就發現包包不見，並開啟定位功能發覺Apple watch被關機，但官姓司機不可能在這麼短的時間內，得知水桶包內有Apple watch，並將車輛停靠路邊、拿取水桶包，再尋得放在裡面的Apple watch，並關閉電源使蔡女無法尋找，因此認定蔡女坐上計程車時，手上並沒有攜帶上水桶包，罪證不足的情況下，判官男無罪，可上訴。

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