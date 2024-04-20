為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

富婆醉茫丟失名牌水桶包 計程車司機衰被牽連

蔡姓富婆醉茫搭計程車丟失名牌包，司機被當賊，法官還他公道。示意圖，非當事計程車。（資料照）

蔡姓富婆醉茫搭計程車丟失名牌包，司機被當賊，法官還他公道。示意圖，非當事計程車。（資料照）

2024/04/20 10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓富婆和3名友人到男模會館消費，自稱已喝到7分茫的蔡女，跟友人到KTV續攤時，發現自己攜帶的名牌水桶包和Apple watch不翼而飛，她直覺丟在計程車上，但官姓司機說沒看到，被蔡女提告侵占罪，但法官檢視相關證據後，認為蔡女坐上計程車時，沒有攜帶水桶包，因此判官男無罪。

判決指出，2022年6月8日上午8點多，蔡姓婦人和3名友人到男模會館消費，4人尚未盡興，提議再去KTV歡唱續攤，由於4人都有喝酒，於是找來計程車將她們送去KTV；蔡姓婦人下車後，馬上發現自己隨身攜帶的名牌水桶包不翼而飛，她想起包包裡還有一只Apple watch，於是趕緊透過iPhone的尋找功能找包包，但Apple watch已被關機無法定位。

蔡姓婦人直覺，包包一定被計程車官姓司機「暗坎」，她連絡上官姓司機，但官男否認有看到包包，蔡婦不甘損失，提告蔡男侵占遺失物罪。高雄地院審理時，官男否認偷包包，但蔡女作證時堅稱，自己從男模會館上車時，已喝了3、4手啤酒，大約有7分醉，對於上車及在車上講話那段記憶比較模糊，但堅信自己有帶包包上車。

法官檢視男模會館大門監視器畫面，雖然沒有拍到蔡女上車畫面，但蔡女在路邊等車時，手上確實有拿著一個提袋，但法官認為，蔡女自稱在KTV門下車不到5分鐘，就發現包包不見，並開啟定位功能發覺Apple watch被關機，但官姓司機不可能在這麼短的時間內，得知水桶包內有Apple watch，並將車輛停靠路邊、拿取水桶包，再尋得放在裡面的Apple watch，並關閉電源使蔡女無法尋找，因此認定蔡女坐上計程車時，手上並沒有攜帶上水桶包，罪證不足的情況下，判官男無罪，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
偷到警察都認識他 50歲慣竊1個半月被抓3次
2023/11/24 22:07

偷到警察都認識他 50歲慣竊1個半月被抓3次
200萬落計程車 運將暗藏20萬 到警所還180萬被抓包
2017/08/22 18:52

200萬落計程車 運將暗藏20萬 到警所還180萬被抓包

集結西部的愛心 助花蓮災民恢復家園
搭霸王車鬧上警局 離開竟在派出所旁偷車
2016/06/18 20:32

搭霸王車鬧上警局 離開竟在派出所旁偷車
偷天換日！大學員工監守自盜 竊百萬家樂福禮券9折變賣
2023/06/17 10:15

偷天換日！大學員工監守自盜 竊百萬家樂福禮券9折變賣

2024龍岡米干節登場！必吃必玩搶先看
「小黃殺手」落網 缺錢買毒1個月偷50輛車
2016/04/18 20:51

「小黃殺手」落網 缺錢買毒1個月偷50輛車
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播