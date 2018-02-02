她養男友花光存款要跳橋 男友竟喊：銬起來！

2018-02-02 14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市34歲彭姓女子，酒後與男友爭吵後，想要跳中市東區的東門橋，路人嚇壞報警，員警馳抵現場，卻成為彭女哭訴對象，她抱怨男友大她10歲，沒工作又涉入刑案，花光她的積蓄，「我真個很可憐」，不料，男友卻對警方高喊「銬起來！」（將彭女上手銬），警方並未聽從，而是把這個可憐的女人帶到派出所安置，通知父親帶回照顧。

中市警察局第三分局東區分駐所巡佐王坤煜、員警施淦運，上月20日凌晨巡邏時，接獲民眾報案，指東門橋有女子要跳橋，警方馳抵時，見34歲彭女情緒失控，坐在地上大哭，後方的男朋友緊抓著她，彭女看見警察，哭訴：「我沒有要死，我是要走路回家，我每個月的錢都被他（男友）花光，我真的很可憐，我不要跟他在一起了」。

員警安撫彭女，彭女仍是嚎啕大哭，警方把彭女帶入警車上，彭女仍哭訴說，她在理容KTV工作，月入10幾萬元，但年長她10歲的男友，沒工作又有刑案在身，花光她工作半年的存款，男友又以姊夫生病為由，向她伸手要錢，她才會跟男友大吵。

不過，男友見警消到場，卻反而高聲要求「銬起來！」，要求警方先將彭女上銬，又要求消防救難人員幫彭女「打解酒針」，但警察與消防救難人員都拒絕，員警見彭女不願就醫，哭著要找爸爸媽媽，先將彭女帶回派出所，再聯繫彭父接女兒返家。

整個過程中，彭女的男友，態度頗冷漠，顯得事不關己，反而是報警的路人，還比較擔心彭女的安全，彭女的父親，更是殷切期盼女兒平安，趕緊到東區所帶回女兒，不斷彎腰向員警致謝。

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