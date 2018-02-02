「青蛙」詐欺機房花蓮移新北還藏毒 高市刑大攀降逮人

2018-02-02 12:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉嫌在花蓮設詐騙機房的「青蛙」詐欺機房，疑因警覺到有警方查緝，搬移至新北市重起爐灶，準備過完年後，繼續以假檢手法詐騙中國人民，高市刑大會同保大特警攀降查獲，逮捕周姓、吳姓2名詐欺通緝犯，另在黃姓和江姓男子身上查獲毒品125.8公克。

「青蛙」詐欺機房的首腦周嫌（32歲），坦承持有毒品，他和吳嫌（24歲）均是詐欺通緝犯，落網後今押解歸案，4人均否認設立詐欺機房，警方掌握周嫌等人涉案，且剛從花蓮搬移至新北，警方查扣帳冊、電腦、手機，帳冊上疑記載分給「機手」就達600萬元，以機手獎金6%的比例，推估詐騙金額恐高達上億。

警方還在監視器螢幕前，發現一支刻有「筆筆交易」的裝飾筆，但所有嫌犯均辯稱只是來新北旅遊，矢口否認設立詐騙機房，警方現場查扣毒品，先將4人送辦，再擴大追查詐欺機房案，刑大研判詐欺機房剛搬遷籌備中，準備過完年後行詐。

刑大偵五隊今指出，去年10月間接獲情資，指周嫌為首的詐欺集團在大台北地區設立流動電信詐欺機房，以躲避警方的查緝，該詐騙集團，該集團以假冒「北京市偵查總隊」、「經濟犯罪調查局」等手法，隨機撥打大陸地區民眾電話，謊稱身分證遭冒用並涉及刑案為由，並可協助代為報案等假檢警方式詐騙中國民眾。

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