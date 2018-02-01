國道倒車被聯結車撞上2死 乘客向司機雇主求償470萬

2018-02-01 16:39

〔記者王俊忠／台南報導〕未取得駕照的女子蔡佩珊，3年前開車載林姓、李姓女友人與李的女兒上國道，因車子開過頭、錯過交流道口，竟在國道上倒車，導致後方由陳男駕駛的聯結車應變不及撞上，造成李女女兒與陳男司機死亡。林女、李女認為死亡的聯結車司機也有過失，向陳男雇主求償醫藥費與精神慰撫金等470萬元。台南高分院計算認為，陳看到蔡女倒車時，最多只剩0.94秒可以反應煞車，根本來不及，認定司機沒有過失，其雇主不必賠償。此案仍可上訴。

判決書指出，沒有駕照的女子蔡佩珊（45歲）於104年7月22日駕駛借來的小客車，載李姓女子（41歲）、黃姓少女（13歲）這對母女及林姓友人（38歲），從高雄到嘉義進香，準備在3號國道嘉義水上交流道轉入台82號快速道路時、錯過交流道口，蔡女把車停在交流道出口附近，竟從槽化線處倒車，車子卻偏進外側車道，後方1輛載運飼料、由陳姓男子（43歲）駕駛的聯結車應變不及撞上蔡女4人乘坐的小客車。

兩車撞擊後都往前彈了約50公尺，小客車嚴重變形，大貨車煞車痕長達38公尺，車斗翻覆，車頭分離衝出護欄，陳姓司機臉部重創、送醫不治，李女的女兒也身亡，造成2死3傷慘劇。無照的蔡女被檢方依過失致死罪嫌起訴，一審判刑1年，二審考量她已與死者家屬和解，給予緩刑3年。

受害的林女、李女與李女丈夫主張聯結車陳姓司機疏未注意前方狀況、採取避撞動作，致追撞蔡女車子也有過失。因為陳姓司機已死亡，因此對陳的雇主提出民事損害賠償訴訟，要求連帶賠償他們三人醫藥費、精神慰撫金等共470萬元。

陳姓司機的雇主認為，高速公路本來就不能倒車，且在車輛時速110公里行駛下，司機看到別人倒車時根本來不及反應，強調陳姓司機沒有過失。林女3人在一審時敗訴、上訴二審。

台南高分院合議庭勘驗小客車、聯結車行車紀錄器，發現事發地點為彎道，聯結車看到小客車後，經過4秒才看到小客車的倒車燈亮起，當時聯結車與小客車兩車距離只剩約50公尺，2秒後兩車發生追撞。

合議庭法官認為，陳司機無法預見蔡女竟會在高速公路上倒車，就算陳看到倒車燈亮起後即踩下煞車，計算陳聯結車的前進速度與蔡女倒車速度，再扣除人腦反應時間，只剩下0.94秒的煞車時間可以煞車，陳司機既無法預料車禍，更沒有時間採取避車防範，不認定他有應注意而疏未注意的過失，判原告3人敗訴。