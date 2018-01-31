質疑林蔚山涉嫌背信 大同子公司股東北檢提告

2018-01-31 14:51

〔記者謝君臨／台北報導〕大同集團子公司尚志精密化學股東，指控董事長林蔚山、董事林郭文艷等人，不顧董事會反對，在公司營收成長之際，決議把鋰電池製造生產銷售，轉給中國企業廣西「航天北斗新能源產業科技公司」，並擬終止相關技術的專利授權，造成尚化需認列無形資產虧損1.23億元，涉嫌背信，今委任律師龍毓梅至台北地檢署遞狀提告。

據了解，尚志精密化學原本是塗料廠，藉由鋰電池商機，轉型量產「磷酸鋰鐵電池」材料；2009年9月9日興櫃掛牌，每股132元。

告發狀指出，2011年7月，尚化支付3.59億元，向LiFePO4+C Licensing AG取得磷酸鋰鐵的應用製造授權，增加「鋰電池正極材料製造業」，而後營業額逐年成長，且所佔銷售額比例也相對提高。

而在尚化公司營收成長之際，董事長林蔚山卻於2016年6月14日召開第三次董事會，決議把已經成熟的鋰電池製造生產銷售，轉給中國企業廣西「航天北斗新能源產業科技公司」，對此，三位獨立董事均表明投資案需待評估後再議。

而後，林蔚山又於同年10月28日召開第六次董事會，除延續擬請同意轉投資案，並授權董事長簽署合約外，甚至擬請於股東臨時會審議終止與LiFePO4+C Licensing AG的專利授權合約。

當時，獨董張展鏡、吳雅惠已提出辭任書，獨董陳文禹認為有「法律風險」，表達反對意見後也離職，但林蔚山和其他董事為使尚化與航天北斗成立合作經營公司，明知終止授權及簽署「中外合作經營合同」將造成尚化損害，仍執意通過。

據指出，尚化終止專利授權，將使其2016年度需認列無形資產減損1.23億元，造成尚化當年度累積虧損超過2分之1資本額。