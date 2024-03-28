南投婦人不走斑馬線且突折返 害騎士摔傷下場曝

婦人穿越南投市公園街與三和三路交岔路口，未走斑馬線還突往後折返，造成機車騎士閃避不及摔車受傷。圖中人物與新聞事件無關。（擷自GOOGLE街景圖）

2024/03/28 00:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣1名中年婦人過馬路未走人行穿越道，且走到一半突轉身折返，致機車騎士閃避不及摔車受傷，台中區監理所南投縣區車輛行車事故鑑定會鑑定，機車騎士無肇責，肇事原因為行人未走行穿線且途中貿然折返，南投地院近日將該婦以過失傷害罪名，判處拘役30日。

62歲蕭姓婦人前年12月中旬某日中午11時多，沿南投市公園街由北往南徒步行走，走到南投市公園街與三和三路交岔路口，要過馬路時未走行人穿越道，直接穿越三和三路，並在過馬路途中遇狀況，突然往後折返。

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蕭婦轉身折返時，剛好有張姓騎士沿三和三路騎到該交岔路口，根本閃避不及，與蕭婦發生碰撞後人車倒地，臉部、手和腳有多處深層擦傷，眼瞼也撕裂傷。

蕭婦在醫院時即向處理的員警自首，但因雙方賠償金額談不攏，張姓機車騎士後來對蕭婦提告。

該事故經送台中區監理所南投縣區車輛行車事故鑑定會鑑定，車鑑會證明，蕭婦在交岔路口穿越道路時，未走行人穿越道，且未注意左右來車，還途中遇狀況貿然往後折返，為肇事原因；機車騎士則無肇事因素。南投地檢署因此將蕭婦以過失罪害罪嫌起訴。

南投地院法官審酌蕭婦自首，且沒有前科，因雙方對賠償金額認知差距過大而無法達成和解，考量其已退休，家庭經濟狀況勉強維持，將蕭婦判處拘役30日，如易科罰金折合3萬元。可上訴。

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