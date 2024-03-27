僅1名「幽靈人口」 金門縣議員楊育菡當選無效確定

金門縣議員楊育菡。（資料照，記者吳正庭攝）

2024/03/27 23:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣無黨籍縣議員楊育菡涉虛偽遷徒戶籍，讓住高雄的張姓男子遷入金門並完成投票，違反選罷法，經同選區候選人吳佩雯提當選無效之訴，福建高等法院金門分院今天判楊育菡當選無效確定，楊的議員缺額可望由落選頭吳佩雯遞補。

金門地法院認為，楊育菡的父親楊維居，明知張姓男子住高雄市，楊父仍受張男委託，於2022年3月10日代為將其戶籍遷入楊維居的金門祖厝，以取得選舉投票權，張男並在同年11月26日完成投票。法院認為3人的行為已違反選罷法，1審判決楊育菡當選無效。

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福建高分院表示，楊維居、張男有共同意圖使楊育菡當選，將張男戶籍虛偽遷徙至楊家祖厝以取得投票權，而作出投票的妨害投票行為，已經刑事第1審判決有罪。根據楊維居、張男等人在警詢、偵查中及審理的供證及相關事證，足認楊育菡有授意、允許或容認而由楊維居為張男遷移戶籍的事實。

高分院指出，吳佩雯主張楊育菡當選縣議員，涉犯刑法「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」行為，認定屬實，因此依選罷法提起當選無效之訴。

法院審理發現，不僅張男，還有許姓、林姓人士遷入楊維居家中，但僅指出楊育菡、楊維居就張男虛偽遷徙戶籍取得投票權，有授意、允許或容認。

楊家表示，張男曾在金門當兵，在台從事水電，因逢淡季轉往金門做事；事前已告知張男不需前往投票，以免遭外界誤會，但張仍完成投票；楊家指出，設籍金門可享社會福利及金酒配售權，平日就有一般家戶協助台籍人士設籍情形，對於此案僅有張男1人涉及戶籍問題即遭司法調查，似也不符比例原則。

楊育菡、吳佩雯均為2022年11月26日舉行的金門縣第8屆第2選舉區議員選舉的候選人，選舉結果，楊育菡1920票當選，吳佩雯1464票。

金門縣選委會表示，依地方制度法，縣議員經法院判決當選無效確定，由內政部解除職務，並依公職人員選舉罷免法規定，中央選舉委員會由落選人依得票數高低順序遞補。

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