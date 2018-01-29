桃園煉油廠爆炸案 沈榮津：調查出來再作懲處

桃園煉油廠發生爆炸案，經濟部長沈榮津表示，調查出來再作懲處，至於是否遷廠，持續做評估，會加快腳步。（記者王憶紅攝）

2018-01-29 14:23

〔記者王憶紅／台北報導〕中油早上發生爆炸案，經濟部長沈榮津表示，調查出來再作懲處，至於是否遷廠，持續做評估，會加快腳步。

沈榮津今日出席中華電信5G產業發展聯盟記者會做出上述說明。

沈榮津指出，早上爆炸事件，須找到責任所在之後，再做懲處，至於遷廠方面，一直有遷廠小組，也積極再找相關地點，但不是那麼順遂，不過，沒有停下來，會加快腳步。