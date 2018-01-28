惡劣業務「調表又改色」 他買二手車竟買到小黃

2018-01-28 22:51

〔記者王定傳／新北報導〕許姓男子2016年間，委託王姓車商業務員找優質中古車，設定在拍賣中心車輛評等須5分以上、里程數10萬公里內、黑色等條件，不料，王男竟找來計程車烤漆成黑色後，偽造和運勁拍中心的車輛點檢表，把里程數從34萬調低至4萬，害許男受騙，花32萬餘元購入，新北地院依偽造文書罪判他6月徒刑，可上訴。

檢警調查，2016年5月間，許男因想要買車搜尋拍賣網站，發現王男刊登一輛汽車，上門才知並無實車，王男立即拿出業務員招數，聲稱可用比市價低很多的價格標到好車，許男心動不已，花3萬元請王男代標，設定條件是「和運勁拍評等5分以上或行將競拍C+以上、里程數10萬內、營業車也可、黑色必要！」

許男雖可接受「營業車」，但其實他僅可接受租賃車，加上有設定黑色外觀，已可排除小黃；不過，王男早已設下圈套，把公司標下的TOYOTA CAMRY2.4的小黃先送去烤成黑色、拆除計程車表，當日向許男遊說：「等級6分、車況極優」。

他並將車輛點檢表截圖，把評等竄改從1分改成6分、內裝評等從C改成B、車身顏色從黃改成黑，里程數從34萬公里調降為4萬公里，謊稱是租賃車；許男雖認為該車有些問題，因里程數僅4萬，花了32萬餘元購入。

幾天後，許男發現後擋風玻璃上竟留有計程車牌貼紙痕跡，驚覺受騙；王男辯稱，自己無權登入和運勁拍讀取點檢表，他傳給對方的點檢表，是老闆所給。不過，不僅老闆、其他業務員也說，業務有權登入查看，合議庭綜合其他事證判定，王男利用偽造的點檢表對客戶詐欺，斥責破壞社會大眾對中古車交易信賴，應嚴加非難。