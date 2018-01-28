壓麵機卡手指 消防員用軍刀鋸救援

花蓮市有間製麵廠今早發生員工左手遭壓麵機卡住，花蓮縣消防局急派救援。（記者王錦義翻攝）

2018-01-28 14:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮有間製麵廠今早發生員工左手遭壓麵機卡住，無法脫困的意外，花蓮縣消防局派遣花蓮分隊人車前往救護，原欲以油壓破壞器材撐開壓麵機，但不易在滾筒上找到支點施力，最後改用軍刀鋸將壓麵機的軸承全數鋸除，終於使患者脫困，但其手掌、手指變形，經過現場救護人員處理包紮後，送往慈濟醫院進行治療。

25歲男子左手指遭壓麵機卡住，消防員到達現場時該員工意識清楚，但左手卡在壓麵機內無法脫困導致疼痛，第一大隊副大隊長吳佳奇說，軍刀鋸為一款體積小攜帶方便、操作也相當容易的破壞器材，也是消防人員執行如車禍救助脫困、破門或肢體捲入機器時，相當好用的工具，所幸消防人員平日訓練有素，快速擬定救援方案並執行，才得以迅速完成這次救援，沒有耽誤太多時間。

消防局長林文瑞說，因工作意外導致肢體遭機器捲入案件時有所聞，輕則單純皮肉傷，重則可能導致骨折甚至需要截肢才能保命，往往造成難以復原的傷害，呼籲民眾操作機器務必注意自身安全，倘若要排除機器故障問題時務必先切斷電源再執行操作，以免發生憾事。

花蓮市有間製麵廠今早發生員工左手遭壓麵機卡住，花蓮縣消防局急派救援。（記者王錦義翻攝）