暖警車陣中推車助人脫險 網友稱讚台灣最美風景

2018-01-24 23:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市1名許姓男子駕車送貨，途經南京、五甲一路口，突然拋錨卡在車陣中，鳳山警分局新甲所巡佐陳坤祥指揮交通，發現該車動彈不得，車水馬龍險象環生，他不顧自身安全，協助從後推車，花了約半小時，順利穿越重重車陣，讓交通恢復順暢，網友目擊整個過程，稱讚陳員帶給社會溫暖，是台灣最美的風景。

警方表示，許姓男子22日開車準備送貨至店家，行經五甲一路與南京路口之際，突然不明原因熄火拋錨，許男不斷踩油門，多次重新啟動引擎，無奈仍動彈不得，車輛卡在交通要道，車主當場手足無措，不知如何是好。

由於該處是交通要道，車水馬龍險象環生，新甲派出所巡佐陳坤祥執行交通崗勤務，發現該車動彈不得，眼見後方車輛漸漸回堵，如不儘速排除路障，維護交通順暢，一不注意可能發生追車交通事故。

陳員不顧自身安危，立即上前幫忙推車，許男也下車一起推，但因車頭難以控制，陳員請司機上車，控制車頭方向，由他自己從後推，經過一番努力，終於將車推離車陣，至路邊安全處所，順利排除故障，避免車流回堵，及時恢復交通順暢。

許男頻向陳員致意，感謝他的幫忙，避免後續車禍發生，否則後果不堪設想；民眾目擊整個過程，感動臉書PO文表示，「這樣如此的景像，讓大家知道在台灣這片土地，到處都有這樣的溫暖」。