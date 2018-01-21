騎iBIKE戴口罩 歹徒持鐵鎚傷人搶彩券行

被搶的彩券行位於台中市西屯區。（記者張瑞楨攝）

2018-01-21 10:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市西屯區二段一家彩券行，昨天（20日）上午被騎乘iBIKE腳踏車，穿短褲戴著口罩持鐵鎚的歹徒搶劫，歹徒是熟客，每次下注時，都是類似的穿著，昨天上午他進入彩券行，一如往昔與老闆娘寒暄，卻突然持鐵鎚，威逼老闆娘打開保險箱，老闆娘與他拉扯時，他持鐵鎚敲破老闆娘的頭，搶走現金20萬元與價值100萬元的刮刮樂彩券，這起搶案最特殊的是，iBIKE竟淪為歹徒搶劫的交通工具，中市警局六分局已經鎖定嫌犯追緝中。

中市警局六分局指出，歹徒昨天上午7時許，見彩券行僅有老闆娘一人，進入彩券行內，假裝要投注，老闆娘見他是熟客，雙方還短暫寒暄，不料，歹徒卻持鐵鎚威脅老闆娘拿出現金，老闆娘反抗拉扯時，被他持鐵鎚敲破頭，只能淌著血打開保險箱，讓他搜刮現金20萬元與百萬元的刮刮樂彩券，老闆娘送醫縫合無生命危險，警方已經通知台灣彩券公司，禁止這批被搶的刮刮樂兌獎。

老闆娘說，這名歹徒常來下注，每次下注金額不高，都是幾百元，且下注時的穿著，與昨天搶劫時的穿著類似，都會戴著口罩，警方調閱監視器發現，歹徒男性歹徒穿著深色衣物及短褲、頭戴黑色帽子、戴口罩、年紀約30至40歲、身材壯碩，騎iBIKE腳踏車到現場犯案；行搶得逞後，也是騎乘iBIKE腳踏車逃逸，警方已鎖定身份查緝中。