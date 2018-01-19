同一地院、審判長 北捷中山站隨機砍人案模擬國民參審

士林地院今舉辦「國民參審」模擬法庭。（記者黃捷攝）

2018-01-19 14:56

［記者黃捷／台北報導］司法院研擬人民參與審判制度，預定今年2月完成草案送立法院審議，士林地院今舉辦模擬法庭，以2015年備受社會矚目，發生在台北捷運中山站隨機砍人案件為範本，並參考日本、韓國的陪審制度，模擬國民法官加入審判後該如何進行。

台北捷運中山站隨機砍人案發生在2015年7月20日的晚間，男子郭彥君持超商偷來的水果刀，在中山站手扶梯左側行走，沿途刺傷4名隨機民眾，受傷部位為左側上胸、肩膀、背部等處，本案經士林地檢署依殺人未遂罪起訴，一審就是由士林地院審理。

士林地院當時認為，郭男與被害人無冤無仇，刺傷處不是致命部位，且力道不重，4人當天就離開醫院，認定沒有殺人犯意，改依4次傷害罪判刑3年，全案上訴到最高法院，最終依2次殺人未遂罪、2次傷害罪判刑12年定讞。

模擬法庭由刑三庭長郭惠玲擔任受命法官，審判長則是刑六庭長雷雯華，與當年審理此案的審判長同一人，陪席法官則為刑四庭長李世華，此次模擬另設影子陪審團，由刑五庭長劉兆菊負責。

檢方則由士林地檢署主任檢察官張蕙菁、檢察官馬凱惠、林伯文蒞庭，被告辯護律師則由台北律師公會白禮維、沈元楷及陳又新擔任。

此次模擬法庭毫不馬虎，除了犯罪事實認定，連同被告的精神鑑定、病歷、社會局紀錄及證人詰問等都包含在內，幾乎可以說是以加入國民法官的方式，重新審理原案，可讓國民法官們更加貼近真實情況，去體會法官當時判決的疑慮及難處。

模擬法庭今僅由受命法官進行準備程序，至於國民法官的選任，預訂2月8日早上9點10分進行及宣誓，有興趣的民眾當天可至士林地方法院4樓大禮堂旁聽。