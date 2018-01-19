台中偷化妝品台東銷贓 女業務暗槓逾128萬元貨品

2018-01-19 14:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕周姓女子在新北市SO－9索尼國際化妝品公司擔任業務，公司發現她未經授權，遠到台東長濱鄉市場銷售公司的化妝品，追查後發現，原來公司1年來倉庫盤點短少，都是周女搞的鬼，新北市海山警分局逮獲周女，起出市價上百萬的贓款，周女向公司道歉，繳回偷竊貨品，公司開除周女後，原不願追究，但發現周女將偷來的化妝品帶到台東銷售，警方趁周女回到新北板橋住處逮人，依竊盜罪嫌法辦，續追其犯行。

海山警分局調查，39歲周女為SO－9公司派駐在台中市的女業務，利用職務之便，去年1月開始陸續竊取公司台中倉庫的貨品，直到去年周女在台東市長濱市場私自販售竊取的化妝品被公司發現，才東窗事發。周女當時向公司認錯，請求原諒並交還竊取貨品。

SO－9公司當時不報警，僅以開除周女了事，但後來發現全台有未經該公司授權的化妝品流通，公司懷疑是周女所為，於是日前向海山分局偵查隊報案，經過警方蒐證，18日傍晚在板橋區民生路逮捕將周女，在她車上查獲價值128萬元的美妝品；周女被逮到警局時，遇到SO－9公司的老闆何姓男子當場下跪祈求原諒。

何男說，去年1月起發現在台中市的倉庫內產品莫名短少，因每次短少數量不多，沒有特別注意，直到去年8月發現周女未經授權，在台東市長濱市場販售公司貨品，經內部調查，周女坦承偷竊公司產品，願交出偷竊產品換取公司原諒，於是公司開除女業務後不追究；但後來這名離職女業務卻還在全台四處販售該美妝公司產品，讓公司驚覺該名女業務疑未將偷來的貨品全部交出，公司因而報警，法辦周女。