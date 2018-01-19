殺妻男移送法辦竟露詭異冷笑 警：人神共憤

2018-01-19 10:28

〔記者湯世名／彰化報導〕以美工刀兇殘殺害妻子的王姓男子，上午被彰化警方依殺人罪嫌移送法辦，面對大批媒體詢問時，竟然面露詭異冷笑，全程不發一語，連一旁的員警都氣得說，「真是人神共憤！」警方指出，王男犯案後逃至台中市，購買一條童軍繩原本欲上吊自殺，但被警方攔截逮獲。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦指出，王姓男子與許姓女子婚後經常為生活瑣事吵架，也多次家暴，但許女都隱忍未通報警方，近來王男還懷疑她有外遇，兩人吵得更為激烈，日前許女帶著1歲幼兒回到彰化市老家躲藏，並向王男提出離婚要求，王男憤而於昨天前往岳家找許女談判，不料竟殺害許女。

警方指出，初判許女脖子氣管被美工刀鋸斷，左頸有明顯傷痕，研判是致命傷，王男犯案後開車逃往台中市大肚區，中途還購買一條童軍繩，可能要用來自殺，但被警方提前逮獲。

王男在警訊時始終否認有對許女家暴，警訊完畢被警方移送法辦時，大批媒體詢問他殺妻動機與是否有家暴，但王男全程不發一語，過程中竟面露詭異的冷笑，讓採訪的媒體錯愕，一旁的員警氣得說，「真是人神共憤！」警方在移送彰化地檢署偵辦後，預料檢方將對王男提出聲押。另外，檢方也在彰化殯儀館對許女進行驗屍，以釐清確實死因。

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